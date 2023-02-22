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В Бишкеке пройдет круглый стол по соблюдению прав детей в интернатах

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- Назгуль Абдыразакова
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24 февраля с 9.00 до 11.00 Институт акыйкатчы Кыргызстана проводит круглый стол "Итоги мониторинга соблюдения прав детей в детских учреждениях интернатного типа". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, цель встречи - обсуждение итогов проведенной оценки по обеспечению наилучших интересов ребёнка (в частности - семейное окружение и альтернативный адекватный уход).

На круглом столе планируется участие депутатов Жогорку Кенеша, представителей государственных органов, международных организаций, Генеральной прокуратуры КР, Верховного суда КР, неправительственных организаций и независимых экспертов, занимающихся вопросами защиты и реализации прав детей.


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URL: https://www.vb.kg/427439
Теги:
омбудсмен, Бишкек, Кыргызстан, права детей
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