В Бишкеке пройдет круглый стол по соблюдению прав детей в интернатах

24 февраля с 9.00 до 11.00 Институт акыйкатчы Кыргызстана проводит круглый стол "Итоги мониторинга соблюдения прав детей в детских учреждениях интернатного типа". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, цель встречи - обсуждение итогов проведенной оценки по обеспечению наилучших интересов ребёнка (в частности - семейное окружение и альтернативный адекватный уход).

На круглом столе планируется участие депутатов Жогорку Кенеша, представителей государственных органов, международных организаций, Генеральной прокуратуры КР, Верховного суда КР, неправительственных организаций и независимых экспертов, занимающихся вопросами защиты и реализации прав детей.