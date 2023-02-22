В Оше торжественно отметили День защитника Отечества

Сегодня, 22 февраля, в Ошском национальном драматическом театре имени Султана Ибраимова прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 23 февраля – Дню защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

"В праздничном мероприятии приняли участие мэр города Ош Бакытбек Жетигенов, заместитель полномочного представителя Президента в Ошской области Данияр Жаныкулов, командующий Юго-Западным оперативным командованием Министерства обороны КР генерал-майор Руслан Мукамбетов руководители и представители силовых органов и структур города, военнослужащие и их семьи.

В ходе мероприятия ряд военнослужащих за отличную службу и вклад в укрепление военно-патриотического духа солдат награждены Почетными грамотами, а также проведена торжественная концертная программа.

В своем выступлении Бакытбек Жетигенов подчеркнул тот вклад, который вносят военнослужащие в защиту границ нашей Родины, а также отметил те положительные изменения, которые проводятся руководством страны для создания достойных условий службы.

В рамках мероприятия ряд военнослужащих за отличную службу и вклад в укрепление военно-патриотического духа солдат награждены Почетными грамотами и памятными подарками".