Погода
$ 87.32 - 88.32
€ 93.75 - 94.75

В Оше торжественно отметили День защитника Отечества

57  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 22 февраля, в Ошском национальном драматическом театре имени Султана Ибраимова прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 23 февраля – Дню защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

"В праздничном мероприятии приняли участие мэр города Ош Бакытбек Жетигенов, заместитель полномочного представителя Президента в Ошской области Данияр Жаныкулов, командующий Юго-Западным оперативным командованием Министерства обороны КР генерал-майор Руслан Мукамбетов руководители и представители силовых органов и структур города, военнослужащие и их семьи.

В ходе мероприятия ряд военнослужащих за отличную службу и вклад в укрепление военно-патриотического духа солдат награждены Почетными грамотами, а также проведена торжественная концертная программа.

В своем выступлении Бакытбек Жетигенов подчеркнул тот вклад, который вносят военнослужащие в защиту границ нашей Родины, а также отметил те положительные изменения, которые проводятся руководством страны для создания достойных условий службы.

В рамках мероприятия ряд военнослужащих за отличную службу и вклад в укрепление военно-патриотического духа солдат награждены Почетными грамотами и памятными подарками".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427443
Теги:
День защитника Отечества, Ош, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  