Посол Мирзахидов: Наши отношения отличаются открытостью и динамизмом

Узбекистан и Кыргызстан отметили эпохальную дату –30-летие дипломатических отношений. 16 февраля 1993 года были установлены дипломатические отношения между двумя соседними странами. И, несмотря на то, что 30 лет в исторических масштабах - это небольшой срок, за это время произошло множество событий, еще сильнее объединивших два государства. Об этом в интервью vb.kg рассказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Кыргызстане Хуршид Мирзахидов.

Буквально на днях наши страны отметили 30-летие установления дипотношений. Как вы оцениваете уровень сотрудничества на данный момент?

- Узбеки и кыргызы – близкие соседи, которые испокон веков жили бок о бок в мире и согласии. История наших народов едина, а культурные и религиозные ценности – общие, схожи традиции и обычаи.

Начало новому этапу двустороннего взаимодействия, которое характеризуется конструктивизмом в решении имеющихся спорных вопросов, а также объединением усилий во имя процветания региона, было положено в 2016 году, когда Президентом Шавкатом Мирзиёевым Центральная Азия была определена в качестве приоритетного направления внешней политики Узбекистана. С этого времени высокую интенсивность получили двусторонние контакты с кыргызской стороной на высшем и высоком уровнях.

Одним из основных документов, имеющих важное межгосударственное значение, является Декларация о стратегическом партнерстве, укреплении дружбы, добрососедства и доверия между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой, подписанная в октябре 2017 года в Ташкенте. Данное событие еще раз подтвердило стремление сторон к принципиальному обновлению и дальнейшему углублению многовековых отношений, исторической дружбы и добрососедства.

Этот год для наших стран начался с исторического визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Кыргызстан. Прошедшие переговоры главы Узбекистана с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым по широкой повестке и важности достигнутых договоренностей стали значимым событием, открывшим новую страницу в узбекско-кыргызских отношениях. Важнейшим итогом визита стало подписание Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Узбекистаном и Кыргызстаном, которое полностью отвечает коренным интересам двух братских стран и народов. Принят также солидный пакет документов по важным направлениям многопланового сотрудничества.

На переговорах Садыр Жапаров заявил: "Кыргызстан и Узбекистан завершают процесс делимитации границ, это - поистине историческое событие. У двух стран нет политических противоречий, а в вопросе границ власти продемонстрировали готовность к диалогу и поиску взаимоприемлемых решений. Убежден, что, поставив точку, мы заложим фундамент для развития стран и процветания будущих поколений. Необходимо отметить роль Шавката Миромоновича в решении важных вопросов".

Какое влияние на развитие сотрудничества оказывают события во внешнеполитической жизни наших стран?

- Узбекско-кыргызские связи характеризуются устойчивостью и предсказуемостью, строго и последовательно соблюдаются принципы взаимного уважения и союзничества.

Состоявшиеся в Бишкеке переговоры вновь подтвердили готовность Узбекистана и Кыргызстана всесторонне развивать и обогащать двусторонние отношения, наполнять их качественно новым практическим содержанием. Между двумя странами налажено активное взаимодействие на таких многосторонних площадках, как ООН, Организация исламского сотрудничества, Организация тюркских государств, Шанхайская организация сотрудничества, Содружество Независимых Государств, а также их специализированных структур.

Государства имеют схожие позиции по многим важным вопросам международной повестки. Кыргызской стороной поддержаны инициативы Узбекистана по созданию механизма консультативных встреч глав государств Центральной Азии, по проведению международных мероприятий по Афганистану, взаимосвязанности регионов Центральной и Южной Азии и другие. Радует тот факт, что стороны стали прочнее координировать свои действия на внешнеполитическом треке. Инициативы двух стран получают полную поддержку друг друга, что приводит к результативности их предложений на международной арене.

Президентом Шавкатом Мирзиёевым провозглашена открытая политика в отношении соседних стран. Реализуется принцип "Главный приоритет внешней политики Узбекистана – Центральная Азия". В регионе создана благоприятная политическая атмосфера, укрепляются дружба, взаимное доверие и добрососедство. Это, несомненно, представляет собой позитивный переломный этап в современной истории ЦА. Вывод отношений Узбекистана с каждым из соседних государств на уровень стратегического партнерства и развитие регионального сотрудничества снизили конфликтный потенциал в регионе, способствовали усилению его инвестиционной привлекательности.

Сегодня уже стал неоспоримым тот факт, что Узбекистан придает приоритетное значение активной региональной политике в Центральной Азии, созданию благоприятной политической атмосферы, укреплению отношений дружбы со странами региона. Главная цель – превращение ЦА в регион безопасности, стабильности и устойчивого развития, её интеграции в глобальные экономические и транспортные коридоры.

В условиях пандемии коронавируса наши страны еще раз продемонстрировали, насколько мы взаимосвязаны и нужны друг другу. Своевременное решение транспортно-логистических вопросов, содействие в возвращении граждан, предоставление гуманитарной помощи явились ярким подтверждением укрепления добрососедства и взаимопонимания между государствами Центральной Азии.

В целом, сегодня идет процесс формирования широких возможностей для углубления и наращивания межрегионального сотрудничества, его выводу на качественно новый уровень. Перед государствами Центральной Азии поистине открылась новая страница в многовековой летописи дружбы, добрососедства, взаимной поддержки и сотрудничества.

Все это заложило фундамент для реализации новых крупных региональных экономических и политических инициатив, укреплению общности интересов стран региона в области безопасности и устойчивого развития, а также единой культурно-цивилизационной идентичности Центральной Азии.

Какие направления двустороннего сотрудничества между нашими странами вы считаете наиболее перспективными и взаимовыгодными в ближайшем будущем?

- Современное состояние двусторонних отношений отличается своей открытостью и динамизмом. Важно отметить твердую волю лидеров двух стран на укрепление добрососедских отношений и отсутствие каких-либо политических противоречий.

Торгово-экономические отношения между нашими странами развиваются стабильно, уровень товарооборота имеет тенденцию к росту. Среди приоритетов во взаимодействии сторон в данной сфере - это доведение объема взаимного товарооборота до $2 млрд., обеспечение значительного расширения экспорта кыргызской продукции в Узбекистан, привлечение инвестиций, промышленная кооперация и создание совместных производств.

Для достижения этих целей с 1996 года работает совместная кыргызско-узбекская межправительственная комиссия по торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству. С 2018 года активно осуществляет свою деятельность уникальная площадка для развития приграничных связей - Совет глав приграничных областей двух стран. Его работа направлена не только на решение актуальных приграничных вопросов, но и на укрепление всесторонних связей между сопредельными областями двух стран.

А что касается конкретных ключевых проектов?

- Это, конечно же, строительство совместной железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, а также строительство Камбар-Атинской ГЭС-1. Стратегическим направлением взаимовыгодного сотрудничества в транспортно-коммуникационной сфере является и автомобильная дорога Ташкент-Андижан-Ош-Иркештам.

Благодаря железнодорожной магистрали появится реальная возможность связать кратчайшим путем Кыргызстан и Узбекистан с морскими портами КНР, а через них - со странами Азии, Ближнего Востока и Южной Европы. Безусловно, она станет альтернативой существующим транспортным связям, ее строительство и эксплуатация откроют большие перспективы и для обеспечения работой тысяч людей как в Кыргызстане, так и в Узбекистане. Создание же экономических и транспортно-логистических зон в приграничных районах двух стран, безусловно, повлияет на взаимовыгодное сотрудничество наших народов.

В 2022 году создан совместный Узбекско-Кыргызский фонд развития с уставным капиталом в $50 миллионов. Что планируется строить, развивать?

- Я хотел бы добавить, что у фонда есть перспектива роста капитала до 200 миллионов долларов. Он осуществляет не только финансирование самоокупаемых проектов в приоритетных секторах экономики Кыргызстана, но и, что самое важное, создает новые основы по укреплению двусторонних экономических связей.

На прошедшем в конце января в Бишкеке узбекско-кыргызском бизнес-форуме между деловыми кругами двух стран достигнуты договоренности по реализации совместных проектов на сумму свыше $1,5 миллиарда, в том числе 21 инвестиционное соглашение на $240 миллионов, более 50 торговых контрактов на $1,28 миллиарда. По состоянию на 1 января этого года в Республике Узбекистан функционирует 320 предприятий с участием кыргызского капитала, из них 138 совместных предприятий и 182 предприятия со 100-процентным иностранным капиталом. В Кыргызстане осуществляют свою деятельность 189 узбекских компаний, из них 128 СП и 61 ИП. Основные сферы их деятельности - производство стройматериалов, кондитерских изделий и обуви, розничная торговля, услуги в сфере общественного питания, рекламная деятельность, транспортно-экспедиторские услуги.

Суммы, выделенные на проекты и контракты, впечатляют? Уже известно, какие это проекты?

- Это крупный проект по производству коммерческой техники и легковых автомобилей в Кыргызстане ($50 млн., инициатор – ОсОО "ДТ Техник"). Было подписано соответствующее межправительственное соглашение в рамках прошедшего государственного визита. Узбекское предприятие АО "Узавтосаноат" намерено оказать техническую и консультационную поддержку в реализации трехэтапного проекта:

производство по методу SKD (объем продаж до 10 тыс. ед. в течение 3-х лет, создание 500 новых рабочих мест, уровень локализации 5-10 . А также производство автокомпонентов на 4-5-й год (при объеме продаж до 20 тыс. ед., создание 1000 новых рабочих мест, уровень локализации 15-20%). И CKD производство на 6-й год после SKD производства (поставщиками комплектующих).

Имеется перспектива реализации совместного проекта по созданию прядильного предприятия ("Арт Софт Текстиль") в Джалал-Абадской области с привлечением средств совместного фонда ($30 млн.). Началась реализация инвестиционного проекта по производству трикотажного полотна и швейно-трикотажных изделий в городе Кара-Балта на $45 миллионов, планируется запуск первого этапа "Декна Бишкек" мощностью 7 млн. готовых изделий в год.

Подписан меморандум о совместной реализации инвестиционного проекта строительства комплекса по производству карбида кальция в Кыргызстане на 20 миллионов долларов. Между АО "Узкимёсаноат", ООО "Бай Дыйкан" и ООО "United Cement Group" достигнута договорённость по реализации проекта производства карбида кальция в объёме 20 тысяч тонн в год на базе месторождения обогащённого угля.

Завершится разработка ТЭО проекта в мае, а строительства начнется уже в августе. Для реализации проекта планируется привлечь средства совместного фонда.

Не могу не упомянуть о проекте по внедрению системы учёта электроэнергии АСКУЭ в Кыргызстане. Сборка приборов учёта электроэнергии (АСКУЭ) будет производиться в КР с последующим внедрением автоматизированных систем по всей его территории. Финансироваться проект будет, в том числе и за счёт Узбекско-Кыргызского фонда развития.

Есть проект по производству непрерывного базальтового волокна под ключ мощностью до 5 тысяч тонн в год ($58,2 млн.) в случае определения источников финансирования. Производство планируется разместить в Токмоке Чуйской области, вблизи сырьевой базы "Сулутерек". Как минимум, будет создано 180 новых рабочих мест. Расчётный срок окупаемости проекта – 5 лет. Предварительно срок запуска проекта март 2025 года.

Проекты в сельском хозяйстве касаются создания интенсивных садов на площади100 га стоимостью $2 миллиона и тепличных хозяйств на10 га стоимостью $4 миллиона. Средства на это выделит Узбекско-Кыргызский фонд.

Экономика, конечно, на первом месте, но речь идѐт о стратегическом партнѐрстве двух стран, а оно охватывает и множество других сфер сотрудничества: культуру, науку, образование, туризм, медицину… Какие достижения в этих областях вы отметили бы в первую очередь?

- Расширение сотрудничества в таких сферах, как наука, образование, культура, искусство, туризм и других, является одним из ключевых вопросов повестки дня переговоров на всех уровнях. Более того, достижению значительных успехов по сближению наших народов способствует практическое воплощение инициатив, выдвигаемых главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, а также совместная реализация соглашений, заключенных сторонами за последние несколько лет. Это и успешное проведение в 2017 и 2018 годах Дней культуры Узбекистана и Дней узбекского кино в Бишкеке и Оше, а также Дней культуры и искусства Кыргызстана в Ташкенте и Самарканде.

В 2018 году в Узбекистане было широко отмечено 90-летие великого писателя, сына кыргызского народа Чингиза Айтматова. В Ташкенте его именем была названа улица и установлен барельеф, в Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека была организована экспозиция "Чингиз Айтматов и Узбекистан". Опубликован сборник воспоминаний "Чингиз Айтматов: навечно в памяти узбекистанцев". На сценах узбекских театров прошли постановки по его произведениям. Знаковым событием стала презентация фильма по повести Чингиза Айтматова "Тополек мой в красной косынке" ("Сарвикомат дилбарим"), подготовленного совместно узбекскими и кыргызскими кинематографистами и получившего положительные отклики аудитории обеих стран. В 2019 году научно-экспертные круги двух стран представили перевод на узбекский язык кыргызского эпоса "Манас".

В стране работают более 50 школ с кыргызским языком обучения. При издательстве "Узбекистон" создана кыргызская редакция, которая выпускает учебники для кыргызских школ, в эфире Национальной телерадиокомпании Узбекистана регулярно выходит популярная передача "Айчурек" на кыргызском языке, на радио – передача "Эламан".

В педагогическом институте при Андижанском государственном университете готовятся специалисты по кыргызскому языку и литературе. Созданный в 1995 году Кыргызский культурный центр Узбекистана сегодня объединяет 6 национальных культурных центров в Андижанской, Джизакской, Наманганской, Сырдарьинской и Ферганской областях.

Творческие коллективы двух стран участвуют в крупных международных мероприятиях, в частности в международном музыкальном фестивале "Шарк тароналари" в Самарканде, фестивале искусства маком, бахши в Шахрисабзе и Термезе и других.

Узбекистан профинансировал реконструкцию и оснащение здания Ошского государственного академического узбекского музыкально-драматического театра имени Бабура. По оценкам специалистов, возобновление его работы в ближайшее время станет еще одним шагом в укреплении узбекско-кыргызских культурных связей, а также позволит проводить на его базе мероприятия международного уровня. И, конечно, ожидаются взаимные гастроли театральных коллективов и трупп академических, драматических и музыкально-драматических театров, оркестров, цирковых коллективов двух стран. Это позволит наладить обмен опытом между театральными, актерскими и музыкальными кругами Узбекистана и Кыргызстана.

Не так давно появилось сообщение, что в 2022-2023 учебном году Кыргызстан занял первое место по количеству студентов-узбекистанцев, обучающихся за рубежом. Что так привлекает вашу молодежь у нас?

- Прежде всего дружеские, добрососедские отношении между нашими странами. Наши студенты не чувствуют себя в Кыргызстане чужими. И, конечно, сказывается и высокий уровень образования. Согласно официальным данным, несколько десятков тысяч граждан Узбекистана и Кыргызстана учатся в различных вузах наших стран. Причем, количество студентов за последние 5 лет увеличилось в 20 раз. Более того, благодаря действующим двусторонним договоренностям ведется совместная работа по подготовке, переподготовке и повышению квалификации преподавателей, специалистов и научно-педагогических кадров, налаживается взаимный обмен студентами, преподавателями и исследователями. И прямые межвузовские контакты будут расширяться, предоставляться больше квот для обучения молодежи Кыргызстана по приоритетным направлениям в ведущих вузах Узбекистана.

Можно предположить, что увеличится и туристический поток граждан обеих стран? Ваше мнение?

- Да, в последние годы также наблюдается положительная динамика во взаимных потоках туристов. Так, за шесть лет этот показатель в обоих направлениях вырос почти в 10 раз – с 300-400 тысяч до более 3 миллионов человек в год. А последние два года Кыргызстан занимает первое место в списке стран пребывания туристов из Узбекистана: в 2022 году вашу страну посетили 2,4 миллиона человек, в 2021 году – около 1 миллиона. И кыргызстанские туристы приезжают к нам с удовольствием. Почти треть от общего числа инотуристов, посетивших нашу страну, составляют ваши граждане, в 2022 году у нас побывало 1,3 миллиона человек, в 2021 году – более 500 тысяч.

Сейчас рассматриваются вопросы об открытии авиасообщений по маршрутам Ош-Ташкент-Ош, Самарканд-Тамчы-Самарканд, чартерных авиарейсов в летний туристический сезон Ташкент-Тамчы". А также о возобновлении движения пассажирских поездов по маршруту Ташкент-Балыкчы и регулярных автобусных маршрутов Ош-Андижан и Кызыл-Кыя – Фергана.