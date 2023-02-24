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В ДОК прошли соревнования "Папа, мама, я – лучшая военная семья"

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- Айжан Мамбеталиева
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На базе спортивного центра "Семетей" департамента по охране и конвоированию ГСИН состоялось ежегодное семейное состязание "Папа, мама, я – лучшая военная семья".

Организаторы мероприятия: военнослужащие-родители департамента. В соревнованиях приняли участие 5 семейных команд из всех подразделений и штаба департамента. В составе каждой команды соревновались – 2 родителя и 1 ребенок в возрасте от 5 до 12 лет.

На торжественном открытии семейных стартов с приветственным словом к участникам соревнований обратился начальник департамента полковник Бердикожоев Улан.

Команды состязались по следующим испытаниям: бег с шариками, прыжки в длину с места, метание мяча в обруч, передача мяча по кругу, армрестлинг.

Каждой команде предстояло состязания за право называться самой спортивной семейной командой года. Следили за четкостью исполнения всех упражнений жюри, в составе которые были ветераны департамента Раимбеков Бейшен, Бейшенова Бурул и другие.

Победу одержала семья Сыргаковых. Папа – Сыргак уулу Марат, мама – Абдыбек кызы Койсун и сын Нурислам, которому 9 лет. Семья Кыдынбаевых заняла второе место. Папа - капитан Кыдынбаев Максат, мама - Абдимиталип кызы Даткайым, сын - одиннадцатилетний Нуржигит, бронзовые медали достались семье Кожогельдиевых. Глава семьи - Кожогельдиев Самат, жена – рядовая Калыбек кызы Гульнара и сын Чынгыз, которому тоже 11 лет.

Всем участникам соревнований были вручены соответствующие дипломы и ценные призы.

Данное мероприятие способствует укреплению семейных отношений, приобщению детей и взрослых к ценностям здорового образа жизни.


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URL: https://www.vb.kg/427464
Теги:
спорт, Кыргызстан, семья, Соревнования
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