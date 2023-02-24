Эмильбек Абдыкадыров встретился с молодыми активистами Бишкека

В библиотеке №1 состоялась встреча мэра столицы Эмилбека Абдыкадырова с активной молодёжью – членами консультативного совета по делам молодежи. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, градоначальник отметил, что подобные встречи направлены на информирование молодежи о деятельности городских властей, а также на создание условий для открытого диалога о проблемах, перспективных проектах и новых инициативах молодежи.

Участники встречи обсудили вопросы развития потенциала молодежи и участия активных молодых людей в принятии решений, касающихся молодежи. Также участники встречи поделились своими идеями, инициативами, рассказали о проектах и внесли предложения касательно формирования городской среды.

Как отмечает мэрия, мероприятие проведено в рамках проекта "Город, дружественный детям и молодежи".