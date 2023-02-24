Погода
$ 87.72 - 88.30
€ 93.75 - 94.75

Эмильбек Абдыкадыров встретился с молодыми активистами Бишкека

85  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В библиотеке №1 состоялась встреча мэра столицы Эмилбека Абдыкадырова с активной молодёжью – членами консультативного совета по делам молодежи. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, градоначальник отметил, что подобные встречи направлены на информирование молодежи о деятельности городских властей, а также на создание условий для открытого диалога о проблемах, перспективных проектах и новых инициативах молодежи.

Участники встречи обсудили вопросы развития потенциала молодежи и участия активных молодых людей в принятии решений, касающихся молодежи. Также участники встречи поделились своими идеями, инициативами, рассказали о проектах и внесли предложения касательно формирования городской среды.

Как отмечает мэрия, мероприятие проведено в рамках проекта "Город, дружественный детям и молодежи".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427476
Теги:
молодежь, Бишкек, мэр, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  