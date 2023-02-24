Задержан работник райархитектуры за махинации с земельными участками

Задержан специалист Сузакской районной архитектуры А.Н.О. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, задержанный через посредника гражданина КР К.О.С. незаконно реализовал 2 земельных участка под ИЖС с использованием фиктивного постановления Сузакского айыл окмоту о выделении земельных участков.

При этом выделенные земельные участки являлись землями ФПС (Фонд перераспределения сельхозугодий) и, согласно ст.10 Закона КР "Об управлении землями сельскохозяйственного назначения", предназначались исключительно для сельскохозяйственного производства.

В ходе проведенного обыска в рабочем кабинете А.Н.О. обнаружены и изъяты более 200 документов на земельные участки на территории Сузакского района с признаками подделки.

В настоящее время продолжаются соответствующие следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на предмет возможной причастности задержанных А.Н.О. и К.О.С. к другим аналогичным преступлениям.

По фактам мошенничества с земельными участками, в т.ч. с участием должностных лиц государственных органов, и по другим нарушениям законов КР главное управление по Джалал-Абадской области призывает граждан и жителей обращаться в дежурную службу управления по номерам: 03722 56049, 03722 54961.