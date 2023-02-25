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Беглый зэк занялся мошенничеством

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- Ольга Новгородцева
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Решениями Свердловского районного и Бишкекского городского судов бишкекчанин Асхат Д. приговорен в общей сложности к пяти с половиной годам лишения свободы, штрафу в размере 70 000 сомов и возмещению материального ущерба в сумме 293 000 сомов. Впоследствии 180 000 ему простили.

Свою мошенническую деятельности Д. начал в апреле 2019 года, войдя в доверие к первому потерпевшему, взяв у него в аренду автомобиль, который потом продал третьим лицам.

То же самое он проделал с другими потерпевшими в мае, июне, августе и сентябре 2019-го.

Самое интересное: все это время Асхат Д. находился в официальном розыске после побега из колонии-поселения. В 2016 году был осужден на восемь лет лишения свободы, этапирован в соответствующее учреждение, откуда благополучно скрылся, чтобы заняться автомобильным мошенничеством.

Пока его уголовное дело дошло до Верховного суда, подсудимый успел договориться со всеми потерпевшими, вернуть им деньги за незаконно проданные машины, и потерпевшие, в свою очередь, написали встречные заявления об отсутствии претензий. Так что Верховный суд рассматривал только дело о побеге из мест лишения свободы.

Окончательный приговор Д. – два года восемь месяцев. Без пробации.


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URL: https://www.vb.kg/427481
Теги:
мошенничество, побег, суд, Бишкек
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