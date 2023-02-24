Президент Садыр Жапаров принял посла КР в Индии Аскара Бешимова

Президент Садыр Жапаров принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Кыргызстана в Республике Индия Аскара Бешимова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, глава государства поставив ряд конкретных задач, отметил, что между Кыргызстаном и Индией выстроился хороший политический диалог и имеется глубокое взаимопонимание, позволяющее развивать плодотворное сотрудничество во всех сферах взаимодействия.

Садыр Жапаров подчеркнул, что Индия является страной с развитой экономикой и имеет большой рынок для сбыта различной продукции, поэтому важно и дальше развивать двусторонние торгово-экономические отношения.

С учетом благоприятных условий в Кыргызстане для инвестирования, Президент Садыр Жапаров поручил вести постоянную активную работу по привлечению потенциальных инвесторов в страну.

Посол Кыргызстана в Индии Аскар Бешимов поблагодарил Главу государства за оказанное доверие, а также проинформировал о намеченных планах на данном посту по развитию многостороннего сотрудничества с индийской стороной.