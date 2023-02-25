В Бишкеке состоялось открытие новой противотуберкулезной больницы

В городе Бишкек состоялось открытие новой противотуберкулезной больницы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

В церемонии открытия медицинского учреждения приняли участие заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов, делегация Бундестага Федеративной Республики Германия, посол ФРГ в Кыргызстане Габриэла Геллил, региональный директор Германского банка развития (KfW) Андреас Шнайдер.

"От имени руководства Кыргызской Республики и всего нашего народа выражаем благодарность Федеративной Республике Германия за оказанную помощь нашему сектору здравоохранения. Сегодня мы открываем современную клинику, оснащённую новым оборудованием, построенную в рамках грантового проекта "Программа борьбы с туберкулезом – V". С 1992 года Германский банк развития (KfW) предоставил нашей стране более 298 миллионов евро в различных областях. Мы высоко ценим бескорыстную помощь ФРГ в поддержку нашего становления и устойчивого развития, в том числе во время глобальной пандемии", - сказал Эдиль Байсалов, подчеркнув, что кыргызская сторона заинтересована в всестороннем укреплении двусторонних отношений.

Посол ФРГ в Кыргызстане Габриэла Геллил в ходе церемонии открытия отметила, что сфера здравоохранения является одним из направлений сотрудничества между двумя странами. Она пожелала персоналу новой больницы успехов в борьбе с туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями.

Справочно: Общая сумма бюджета противотуберкулезной больницы составляет 6,5 млн евро. Городская противотуберкулезная больница рассчитана на 128 коек. Предусмотрены палаты для лечения лекарственно-устойчивых, с чувствительной формой, открытой и закрытыми формами туберкулеза. Радиологическое отделение и отделение интенсивной терапии оснащены всем необходимым медицинским оборудованием. В лаборатории имеются гематологический, биохимический, мочевой, ИФА анализаторы. В больнице спроектирована современная притяжно-вытяжная вентиляционная система, установлены ХЕПА-фильтры (не пропускают наружу микробы), также при выходе воздух обеззараживается, когда проходит через ультрафиолетовые бактерицидные лампы.