Поле битвы - Центральная Азия

В конце прошлого года на форуме "Атомэкспо" в Сочи представители Кыргызстана и России подписали техническое задание на предварительное обоснование проекта строительства в Кыргызстане атомной электростанции малой мощности. Проект предполагает также содействие в развитии ядерной инфраструктуры Кыргызской Республике и совместную работу по повышению квалификации научно-технического персонала в различных областях мирного использования атомной энергии.

Сразу несколько российских компаний предложили Кыргызстану свой опыт и свою помощь в возведении мостов и строительстве тоннелей.

И это не считая готовности России построить в Кыргызстане девять новых школ и оснастить их учебниками и всем необходимым.

Россия, впрочем, давно и стабильно вкладывается в нашу республику и другие страны региона…

А на днях замглавы российского МИД Михаил Галузин призвал страны Центральной Азии проявлять максимальную осторожность при взаимодействии с Западом: "Мы и наши центральноазиатские друзья помним, чем оборачиваются американские "добрые услуги". В современном, все более стремящемся к многополярности мире уже нет места демократизаторским экспериментам Вашингтона, которые в лучшем случае заканчиваются цветными революциями". В качестве примера худшего случая Галузин привел хаос и руины, оставшиеся после недавней афганской эпопеи США.

С чем связано такое предостережение? Оно не возникло ниоткуда и имеет под собой определенную почву. В последнее время США что-то уж больно активизировались в Центральноазиатском регионе, будто соперничая с Россией и стремясь причинить региону как можно больше… помощи.

В советские времена было такое явление – социалистическое соревнование. Одна бригада вызывала на соцсоревнование другую – и бились обе в сфере ударного труда, стараясь во что бы то ни стало обогнать друг друга. Вот и США, похоже, решили посоревноваться с Российской Федерацией на территории Центральной Азии: кто больше и лучше? По очкам пока выигрывает Россия…

6 млн долларов получит Кыргызская Республика на программы по поддержке женского предпринимательства и развития здравоохранения. Кто сей щедрый спонсор? Агентство США по международному развитию. В частности, благодаря свежепредоставленному американскими благодетелями новейшему оборудованию компания "Кыргыз Кашемир" открыла в Бишкеке цех по переработке козьего пуха.

Ну что ж, ни пуха ни пера, как говорится. Пусть цех работает, становясь, по задумке его основателей, брендом нашей страны. В том, что "Кыргыз Кашемир" станет брендом, абсолютно убежден заместитель председателя кабмина Бакыт Торобаев. Как и в том, что "развитие и укрепление дружественных отношений с США является одним из приоритетов внешней политики Кыргызстана".

Пух – это, конечно, хорошо. Главное – рыльце в нем не вывалять. Инвестируя в кыргызскую экономику, американские друзья особо не напрягаются. Вот вам, мол, шесть миллионов на развитие женского (а почему, кстати, именно женского? Что за дискриминация?) предпринимательства – и ни в чем себе не отказывайте. Для сравнения: на помощь Украине Вашингтон, по самым скромным подсчетам, выделил уже около 25 миллиардов. Да и помощь эта весьма сомнительная: направлена она отнюдь не на развитие предпринимательства (хоть мужского, хоть женского), не на здравоохранение, образование или строительство, а как раз наоборот – на разрушение. Война ничего хорошего ни одной стране не принесла, и материально поддерживать военные действия в чужой стране по меньшей мере некрасиво и нечестно.

Миллиарды долларов ТАКОЙ помощи Кыргызстану от Запада не нужны.

А тем временем в Казахстан собирается заехать госсекретарь США Энтони Блинкен. Приедет 28 февраля не просто так, а с первым официальным визитом. Почему не приезжал раньше? Ну, наверное, были дела поважнее. В Астане с его участием состоится встреча глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и США, на повестке дня которой – вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества и партнерства с Америкой.

И под новостью о предостережении российского МИД и под известием о грядущем визите американского госсекретаря – много комментариев. Под вторым – больше гневных: нечего, дескать, вмешиваться во внутренние дела суверенных государств. Такие же комментарии сопровождают и мидовское предостережение – но там их меньше. Народ Кыргызстана все-таки видит разницу между российской и американской помощью и дружбой и больше склонен доверять России.

Да и больно уж подозрительно это американское шевеление. Будто увидели вдруг США на карте Центральную Азию и срочно решили ее аккуратно оторвать от России и прибрать к рукам. Не нахрапом, а через пуховые перины. Мягко стелют – каково-то будет спать?

Тут ведь в чем вопрос: где грань между дружеской поддержкой и желанием контролировать и диктовать, пусть в мягкой форме, свои правила и условия? Главное, чтобы сверхдержавы не забывали, что государства Центральной Азии, и в частности Кыргызстан, - ничьими колониями становиться не намерены. У них своя судьба, свой путь, своя политика.