Погода
$ 87.72 - 88.30
€ 93.75 - 94.75

Поле битвы - Центральная Азия

204  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В конце прошлого года на форуме "Атомэкспо" в Сочи представители Кыргызстана и России подписали техническое задание на предварительное обоснование проекта строительства в Кыргызстане атомной электростанции малой мощности. Проект предполагает также содействие в развитии ядерной инфраструктуры Кыргызской Республике и совместную работу по повышению квалификации научно-технического персонала в различных областях мирного использования атомной энергии.

Сразу несколько российских компаний предложили Кыргызстану свой опыт и свою помощь в возведении мостов и строительстве тоннелей.

И это не считая готовности России построить в Кыргызстане девять новых школ и оснастить их учебниками и всем необходимым.

Россия, впрочем, давно и стабильно вкладывается в нашу республику и другие страны региона…

А на днях замглавы российского МИД Михаил Галузин призвал страны Центральной Азии проявлять максимальную осторожность при взаимодействии с Западом: "Мы и наши центральноазиатские друзья помним, чем оборачиваются американские "добрые услуги". В современном, все более стремящемся к многополярности мире уже нет места демократизаторским экспериментам Вашингтона, которые в лучшем случае заканчиваются цветными революциями". В качестве примера худшего случая Галузин привел хаос и руины, оставшиеся после недавней афганской эпопеи США.

С чем связано такое предостережение? Оно не возникло ниоткуда и имеет под собой определенную почву. В последнее время США что-то уж больно активизировались в Центральноазиатском регионе, будто соперничая с Россией и стремясь причинить региону как можно больше… помощи.

В советские времена было такое явление – социалистическое соревнование. Одна бригада вызывала на соцсоревнование другую – и бились обе в сфере ударного труда, стараясь во что бы то ни стало обогнать друг друга. Вот и США, похоже, решили посоревноваться с Российской Федерацией на территории Центральной Азии: кто больше и лучше? По очкам пока выигрывает Россия…

6 млн долларов получит Кыргызская Республика на программы по поддержке женского предпринимательства и развития здравоохранения. Кто сей щедрый спонсор? Агентство США по международному развитию. В частности, благодаря свежепредоставленному американскими благодетелями новейшему оборудованию компания "Кыргыз Кашемир" открыла в Бишкеке цех по переработке козьего пуха.

Ну что ж, ни пуха ни пера, как говорится. Пусть цех работает, становясь, по задумке его основателей, брендом нашей страны. В том, что "Кыргыз Кашемир" станет брендом, абсолютно убежден заместитель председателя кабмина Бакыт Торобаев. Как и в том, что "развитие и укрепление дружественных отношений с США является одним из приоритетов внешней политики Кыргызстана".

Пух – это, конечно, хорошо. Главное – рыльце в нем не вывалять. Инвестируя в кыргызскую экономику, американские друзья особо не напрягаются. Вот вам, мол, шесть миллионов на развитие женского (а почему, кстати, именно женского? Что за дискриминация?) предпринимательства – и ни в чем себе не отказывайте. Для сравнения: на помощь Украине Вашингтон, по самым скромным подсчетам, выделил уже около 25 миллиардов. Да и помощь эта весьма сомнительная: направлена она отнюдь не на развитие предпринимательства (хоть мужского, хоть женского), не на здравоохранение, образование или строительство, а как раз наоборот – на разрушение. Война ничего хорошего ни одной стране не принесла, и материально поддерживать военные действия в чужой стране по меньшей мере некрасиво и нечестно.

Миллиарды долларов ТАКОЙ помощи Кыргызстану от Запада не нужны.

А тем временем в Казахстан собирается заехать госсекретарь США Энтони Блинкен. Приедет 28 февраля не просто так, а с первым официальным визитом. Почему не приезжал раньше? Ну, наверное, были дела поважнее. В Астане с его участием состоится встреча глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и США, на повестке дня которой – вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества и партнерства с Америкой.

И под новостью о предостережении российского МИД и под известием о грядущем визите американского госсекретаря – много комментариев. Под вторым – больше гневных: нечего, дескать, вмешиваться во внутренние дела суверенных государств. Такие же комментарии сопровождают и мидовское предостережение – но там их меньше. Народ Кыргызстана все-таки видит разницу между российской и американской помощью и дружбой и больше склонен доверять России.

Да и больно уж подозрительно это американское шевеление. Будто увидели вдруг США на карте Центральную Азию и срочно решили ее аккуратно оторвать от России и прибрать к рукам. Не нахрапом, а через пуховые перины. Мягко стелют – каково-то будет спать?

Тут ведь в чем вопрос: где грань между дружеской поддержкой и желанием контролировать и диктовать, пусть в мягкой форме, свои правила и условия? Главное, чтобы сверхдержавы не забывали, что государства Центральной Азии, и в частности Кыргызстан, - ничьими колониями становиться не намерены. У них своя судьба, свой путь, своя политика.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427495
Теги:
Россия, США, Центральная Азия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  