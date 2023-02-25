В Бишкеке состоится круглый стол по городской свалке

1 марта состоится круглый стол на тему "Водохранилище, городская свалка и санитарные зоны". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, совместно со специалистами по управлению водными ресурсами, представителями властей и водного хозяйства будет создана рабочая группа по кейсу санитарной зоны водохранилища Ала-Арча и разработаны рекомендации по сохранению данного стратегического объекта.

Как отмечают организаторы, Нижне-Ала-Арчинское водохранилище подвергается негативному воздействию от разных источников. Тлеющий круглый год полигон и ядовитый фильтрат, образующийся от гниения органических отходов, кирпичные заводы и жилмассивы с близким расположением жилых построек становятся причинами загрязнения воды, предназначенной для полива сельхоз земель.

К участию приглашаются эксперты, экологи, депутаты, журналисты и др. Места ограничены.