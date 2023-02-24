Посол ФРГ Геллил: Новая больница будет поддержкой в борьбе с туберкулезом

Сегодня в Бишкеке открылась новая городская противотуберкулезная больница. В церемонии открытия медицинского учреждения приняли участие заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов, делегация Бундестага Федеративной Республики Германия, посол ФРГ в Кыргызстане Габриэла Геллил, региональный директор Германского банка развития (KfW) Андреас Шнайдер.

"От имени руководства Кыргызской Республики и всего нашего народа выражаем благодарность Федеративной Республике Германия за оказанную помощь нашему сектору здравоохранения. Сегодня мы открываем современную клинику, оснащённую новым оборудованием, построенную в рамках грантового проекта "Программа борьбы с туберкулезом – V". С 1992 года Германский банк развития (KfW) предоставил нашей стране более 298 миллионов евро в различных областях. Мы высоко ценим бескорыстную помощь ФРГ в поддержку нашего становления и устойчивого развития, в том числе во время глобальной пандемии", - сказал Эдиль Байсалов, открывая торжественную церемонию знаменательного, без преувеличения, события в стране.

И министр здравоохранения Гулнара Баатырова, и Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Кыргызстане Габриэла Геллил отметили в интервью vb.kg, что такая больница была крайне необходима в стране.

"В Кыргызстане в этом году наблюдается рост заболеваемости туберкулезом даже по сравнения с 2021 годом. Зарегистрировано уже почти четыре тысячи вновь выявленных больных, что составляет 59,7 на сто тысяч населения. Это очень высокий показатель, - сказала в интервью vb.kg перед началом официальной церемонии министр здравоохранения Гулнара Баатырова.

На вопрос vb.kg, чем вызван рост заболеваемости, министр пояснила: "Основная причина в том, что в предыдущие годы, в том числе в прошлом, все внимание было приковано к борьбе с коронавирусом, и противотуберкулезная служба работала не на должном уровне". На наш вопрос, не связано ли это с тем, что туберкулез теперь лечится амбулаторно, в ЦСМ, Гулнара Баатырова ответила, что лечение заболевания на первичном уровне полностью себя оправдывает, а противотуберкулезная служба в этом году активизирует свою работу.

"В стране теперь четыре противотуберкулезных больницы. По данным ФОМС, процент госпитализаций больных, нуждающихся в лечении в стационарах, относительно небольшой, примерно половина из всех выявленных больных. Поэтому у амбулаторного лечения этого заболевания больше плюсов, - пояснила министр здравоохранения. – Но такой больницы, как эта в стране нет и не было никогда. Она построена по всем международным нормам и стандартам и полностью оборудована. С понедельника начнем переводить сюда больных".

Клиника построена в рамках грантового проекта правительства Германии. Шесть с половиной миллионов евро выделил на ее строительство и оснащение Германский банк развития.

"Хочется начать быстрее работать в таких современных условиях. Раньше в палатах лежали по восемь-десять человек с открытой формой туберкулеза. А сейчас – по два. Соблюдены все международные нормы: на одного больного с чувствительной формой туберкулеза приходится семь метров, раньше и трех не было. На одного больного с устойчивой формой вообще девять метров, - сказала в интервью vb.kg главный врач городской противотуберкулезной больницы Тамара Баялиева. – И что еще важно. В больнице установлена современная вентиляционная система. Воздух проходит многоразовую очистку через специальные фильтры, в том числе ультафиолетовое облучение. Канализационные стоки тоже автоматически очищаются".

По словам главного врача, в больнице три отделения на 128 коек, палата интенсивной терапии. В каждом отделении теперь имеется палата для лиц с ограниченными возможностями здоровья, где все оборудовано в соответствии с условиями их пребывания здесь.

"И, конечно, не могу не сказать, что все продумано и для безопасности, и комфортной работы медицинского персонала. Для врачей, медсестер выделена, так сказать, чистая зона", - добавила Тамара Баялиева.

"В календаре германо-кыргызских отношений этот день мы отметим как нечто особенное. Цель этого реализованного и поддержанного правительством Германии проекта – улучшить здравоохранение Кыргызстана. В 2020 году было начато строительство больницы и вот она сейчас перед вами!", - сказала посол Германии в Кыргызстане Габриэла Геллил.

Как отметила посол, в мире почти полтора миллиона человек умирает ежегодно от туберкулеза. Поэтому необходимо предоставить соответствующее и своевременное лечение тем, кто заболел. Важно, конечно, не только уметь лечить, но и проводить профилактику этого заболевания. "Потребность в такой больнице в вашей стране была. Ее оснащение позволяет и лечить, и выявлять возбудителя этого тяжелого недуга. Причем, лаборатория имеет очень высокую степень защиты, и можно без опасений проводить необходимые исследования", - добавила госпожа Геллил.

Она привела образное сравнение функций министра здравоохранения и министра обороны. "Вы выполняете функцию защиты населения страны от тяжелых болезней. И новая больница будет для вас поддержкой в этой непростой борьбе", - сказала посол Германии, обращаясь к министру здравоохранения Гулнаре Баатыровой.

По словам посла Германии, именно поддержка здравоохранения страны является одним из основных аспектов в отношениях двух стран. "Когда я бываю в Джалал-Абаде, Оше, где тоже реализуются наши проекты в области здравоохранения, то вижу, как много людей пользуются медицинскими услугами этих лечебных учреждений, - отметила госпожа Геллил. – Значит, мы выбрали правильное направление нашего сотрудничества".

В эти дни с визитом в Кыргызстане находится делегация депутатов Бундестага, которые кстати, также приняли участие в церемонии открытия больницы.

"Вы являетесь свидетелями того, что финансовые средства, которые выделяются на развитие здравоохранения, находят свое достойное применение. 81 миллион евро, а это две трети от общей суммы финансового сотрудничества приходятся на сектор здравоохранения. И эти средства расходуются на конкретные цели – на улучшение службы экстренной медицины в Кыргызстане, на борьбу с ВИЧ и другие, - сказала посол Германии в Кыргызстане, обращаясь к депутатам Бундестага.

Врачи показали всем гостям свои новые владения, где действительно созданы все условия и для лечения, и для работы.