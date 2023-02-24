В детской клинике Бишкека от менингита умер годовалый ребенок

В городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи умер годовалый ребенок, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Как рассказал главный врач клиники Акылбек Маманов, ребенок поступил в стационар в тяжелом состоянии приблизительно в 17:30 23 февраля.

Пациент был госпитализирован в боксированную палату реанимационного отделения. Учитывая тяжесть его состояния, для экстренной консультации были вызваны инфекционисты Республиканской клинической инфекционной больницы, которые подтвердили диагноз, выставленный врачами детской клиники - "менингококковая инфекция, генерализованная форма. Менингококкцемия, тяжелая форма", осложненная септическим шоком. У малыша уже к тому времени развился отек головного мозга.

Врачи шесть часов боролись за жизнь своего маленького пациента, но спасти малыша не удалось.

Как рассказала vb.kg врач кабинета укрепления здоровья Светлана Молдалиева, менингококковая инфекция - острое инфекционное заболевание. Для менингококковой инфекции обычно характерна цикличность и сезонность, циклические подъемы заболеваемости повторяются через каждые 13-15 лет.

Последний всплекс отмечался в 2015 году, но с прошлого года наблюдается постепенный подъем заболеваемости. За январь 2023 года по республике зарегистрировано семь случаев: в Бишкеке – четыре, в Чуйской области – два, Ошской – один случай.

"Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем, источником инфекции является больной человек. Заражение происходит при тесном контакте и общении на близком расстоянии. От момента заражения до начала заболевания проходит от одного до десяти дней. Больной заразен для окружающих с первых дней болезни", - пояснила врач Светлана Молдалиева.

По ее словам, восприимчивы к инфекции как взрослые, так и дети, но чаще все-таки болеют дети до 5 лет. Также в группу риска входят подростки и молодые люди в возрасте до 30 лет, в этом возрасте они больше проводят времени в общественных местах, где отмечается скученность людей.

Как отметила доктор Молдалиева, основными симптомами заболевания являются сильная головная боль, преобладающая в лобно-височной области, повторная многократная рвота, не связанная с приемом пищи и не приносящая облегчения, повышение температуры тела до 39-40°С, озноб, вялость, бледность кожи, отказ от еды и питья.

"Одним из характерных симптомов, на который обязательно надо обратить внимание, это - появление сыпи. Опасно заболевание тем, что оно может развиваться в считанные часы и даже минуты. Поэтому, если появляются симптомы, о которых сказала, то необходимо срочно обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением", - добавила она.

В целях профилактики надо избегать контакта с лицами с симптомами ОРВИ, тщательно мыть руки. Почаще проветривать помещения и проводить влажную уборку. А также закаливать организм и правильно питаться, употреблять больше овощей, фруктов.