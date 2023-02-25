Счетная палата КР провела аудит в ОсОО "СК Ресурс"

Счетная палата КР провела аудит соответствии деятельности в ОсОО "СК Ресурс" за 2020-2021 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Справочно: Уставной капитал Общества составляет 1000 сомов. После национализации Учредителями Общества являются:

- Кононенко В.Н. (10% в уставном капитале);

- ООО "СНОУ ЛАМА" (20% в уставном капитале);

- ФУГИ при ПКР (70% в уставном капитале).

Высший орган управления Обществом – Общее собрание участников Общества; единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества.

Основной целью Общества является извлечение прибыли, основным видом деятельности Общества – осуществление инвестиционной деятельности в области сооружения и эксплуатации отелей, домов отдыха, ресторанов, магазинов, жилых и административных зданий, а также передача их в аренду, продажа и осуществление иных сделок.

Доход формируется от услуг, оказываемых в гостинице "Каприз-Каракол", расположенной на горнолыжной базе "Каракол" Ак-Суйского района.

Аудитом установлено, что в 2020 году при начислении амортизации основных средств была начислена амортизация на здание в сумме 250,3 тыс. сомов, которое находилось на перепрофилировании.

Кроме того, установлено, что в связи с погашением кредитов, займов в иностранной валюте (доллары США), имеются высокие риски дальнейшего получения Обществом убытков от курсовой разницы".