Игорь Шестаков: Позиция КНР по решению кризиса в Украине самая объективная

Страны, которые выступают за мир, должны разделить позицию Китая по урегулированию украинского кризиса. Так прокомментировал в интервью Синьхуа кыргызский политолог Игорь Шестаков спутниковое расследование российско-украинского конфликта, проведенного китайским информагентством.

По его словам, расследование, опубликованное Синьхуа, на системном уровне показывает эскалацию конфликта и роль США в этом самом большом потрясении XXI века.

Он отметил, что американская администрация Джозефа Байдена пытается позиционировать себя как миротворца, но на самом деле расследование четко демонстрирует историю российско-украинского конфликта с 2014 года, когда США приняли активнейшее участие в очередной цветной революции на киевском Майдане. В результате цветной революции США стали контролировать ситуацию в Украине и фактически выстраивать будущую модель того противостояния, которое началось 24 февраля 2022 года.

"Американским властям, безусловно, выгодны те кровопролития, которые происходят в Донбассе, поскольку США на этом просто зарабатывают деньги. Не случайно столько внимания было уделено взрыву "Северного потока", который расследовали сами американские журналисты, обвинив в подрыве трубопроводов администрацию Дж. Байдена", - сказал политолог.

Проблемы с поставками продовольствия, согласно расследованию Синьхуа, произошли в более чем 90 странах мира, а также нехватка энергоресурсов, блокада при помощи беспрецедентных санкций поставок многих нужных для стран мира товаров из России - все эти действия направлены на то, чтобы мир жил под диктовку Вашингтона, отметил он.

"Это делается, чтобы существовал однополярный мир, чтобы США сами решали, кто для мира враг, а кто друг. Вот это, собственно говоря, одна из главных целей. А Украина здесь всего лишь управляемая территория, с которой США пытается оказывать давление не только на Россию, но и на страны, которые выступают против диктата США", - заявил Игорь Шестаков.

"США продолжали наращивать поставки вооружений. Военная помощь, которая оказывается США якобы для защиты Украины, на самом деле используется только для того, чтобы конфликт нарастал и углублялся", - отметил он.

"На мой взгляд, попытка переформатировать мировое устройство и привела к такой трагедии. Я думаю, те страны, которые выступают за мир и мирное урегулирование, должны разделить позицию, которую сегодня занимает Китай. Эта позиция достаточно объективна и выступает только за мир", - считает известный политолог.

Напомним, Китай представил план по урегулированию конфликта на Украине. Китай призвал все стороны военного конфликта на Украине прекратить боевые действия и "отказаться от менталитета холодной войны". Пекин считает, что нужно начать мирные переговоры, прекратить односторонние санкции, а также гарантировать вывоз украинского зерна и снижение стратегических рисков. Об этом говорится в документе, который называется "Позиция Китая по политическому решению украинского кризиса". Он включает 12 пунктов, которые Пекин призывает выполнить.