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При получении взятки задержан ведущий специалист отдела пробации

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- Назгуль Абдыразакова
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При получении взятки в размере 15 000 сом задержан ведущий специалист отдела пробации по Первомайскому району департамента пробации Минюста гражданин А. уулу М., который в сговоре с отдельными должностными лицами вышеуказанного отдела вымогал денежные средства у гр.Ш.А.М. под угрозой внесения ходатайства об отмене приговора в части назначенного судом пробационного надзора и замены его на реальное лишение свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Бишкек.

По ее данным, А уулу М. задержан по подозрению в совершении преступления пр. ст. 343 ч.1 УК КР (вымогательство взятки) и водворен в ИВС ГУВД города Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/427507
Теги:
вымогательство, задержание, Бишкек, прокуратура
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