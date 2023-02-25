При получении взятки задержан ведущий специалист отдела пробации

При получении взятки в размере 15 000 сом задержан ведущий специалист отдела пробации по Первомайскому району департамента пробации Минюста гражданин А. уулу М., который в сговоре с отдельными должностными лицами вышеуказанного отдела вымогал денежные средства у гр.Ш.А.М. под угрозой внесения ходатайства об отмене приговора в части назначенного судом пробационного надзора и замены его на реальное лишение свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Бишкек.

По ее данным, А уулу М. задержан по подозрению в совершении преступления пр. ст. 343 ч.1 УК КР (вымогательство взятки) и водворен в ИВС ГУВД города Бишкек.