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Для школьников Бишкека проведён день гражданской защиты

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кызыл-Аскере на базе средней школы №15 Первомайского района прошел день гражданской защиты на тему: "Землетрясения вторичные факторы от чрезвычайной ситуации – пожар". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в учениях приняли участие порядка 734 учеников и 28 преподавателей. Учения прошли согласно плана эвакуации, были использованы как запасные, так и основной выходы.

Военнослужащие отдела чрезвычайной ситуации Первомайского района провели инструктаж по мерам безопасности и обращения с первичными средствами пожаротушения.

Вместе с тем, на сигнал тревожной кнопки оперативно прибыли и сотрудники управления патрульной службы милиции.

Такие же занятия пройдут и в других школах и детских садах района.

Как отмечает мэрия, учения прошли и в рамках плана-подготовки гражданской защиты Первомайского района на 2023 год.


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URL: https://www.vb.kg/427511
Теги:
мэрия, школа, Бишкек
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