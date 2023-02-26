Для школьников Бишкека проведён день гражданской защиты

В Кызыл-Аскере на базе средней школы №15 Первомайского района прошел день гражданской защиты на тему: "Землетрясения вторичные факторы от чрезвычайной ситуации – пожар". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в учениях приняли участие порядка 734 учеников и 28 преподавателей. Учения прошли согласно плана эвакуации, были использованы как запасные, так и основной выходы.

Военнослужащие отдела чрезвычайной ситуации Первомайского района провели инструктаж по мерам безопасности и обращения с первичными средствами пожаротушения.

Вместе с тем, на сигнал тревожной кнопки оперативно прибыли и сотрудники управления патрульной службы милиции.

Такие же занятия пройдут и в других школах и детских садах района.

Как отмечает мэрия, учения прошли и в рамках плана-подготовки гражданской защиты Первомайского района на 2023 год.