Погода
$ 87.32 - 88.32
€ 92.57 - 93.57

Утверждены основные направления развития дорожной отрасли на 2023–2030 годы

203  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Утверждены основные направления развития дорожной отрасли на 2023–2030 годы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. По ее данным, соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Данное решение принято в целях развития сети автомобильных дорог Кыргызской Республики и совершенствования системы управления дорожной отрасли.

Реализация основных направлений развития дорожной отрасли на 2023–2030 годы позволит добиться:

– интеграции национальной транспортной сети в международную транспортную сеть и, как следствие, выхода национальных товаров и услуг на международные рынки;

– прозрачности и эффективности в использовании бюджетных средств путем разграничения функции заказчика и подрядчика и инженера по техническому надзору;

– улучшения эксплуатационных показателей транспортной сети республики;

– повышения условий труда сотрудников дорожной отрасли.

Как отмечает ведомство, общая протяженность автомобильных дорог и улиц в Кыргызской Республике составляет около 34 000 км, из них протяженность автомобильных дорог общего пользования 19 000 км. Автомобильными дорогами общего пользования обеспечивается около 98 % пассажирских и более 96 % грузовых перевозок по стране. Ежегодно также перевозится до 40 млн тонн различных грузов и до 640 млн пассажиров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427512
Теги:
дороги, Кыргызстан, кабмин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  