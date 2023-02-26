Утверждены основные направления развития дорожной отрасли на 2023–2030 годы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. По ее данным, соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Данное решение принято в целях развития сети автомобильных дорог Кыргызской Республики и совершенствования системы управления дорожной отрасли.

Реализация основных направлений развития дорожной отрасли на 2023–2030 годы позволит добиться:

– интеграции национальной транспортной сети в международную транспортную сеть и, как следствие, выхода национальных товаров и услуг на международные рынки;

– прозрачности и эффективности в использовании бюджетных средств путем разграничения функции заказчика и подрядчика и инженера по техническому надзору;

– улучшения эксплуатационных показателей транспортной сети республики;

– повышения условий труда сотрудников дорожной отрасли.

Как отмечает ведомство, общая протяженность автомобильных дорог и улиц в Кыргызской Республике составляет около 34 000 км, из них протяженность автомобильных дорог общего пользования 19 000 км. Автомобильными дорогами общего пользования обеспечивается около 98 % пассажирских и более 96 % грузовых перевозок по стране. Ежегодно также перевозится до 40 млн тонн различных грузов и до 640 млн пассажиров.