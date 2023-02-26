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Глава кабмина вручил автомашины руководителям МСУ Баткенской области

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- Назгуль Абдыразакова
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Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Баткенскую область вручил служебные автомашины руководителям местных органов власти. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в частности, служебный автотранспорт получили аким Кадамджайского района, мэры городов Сулюкта, Кызыл-Кия и Баткен.

"Вручая вам новые служебные автомобили, напоминаю о задании президента Садыра Жапарова: хорошо и добросовестно выполняйте свои служебные обязанности. На автомобили установлена система GPS, они будут на контроле. Я вручаю служебные автомобили для руководства Кадамджайского района, городов Сулюкта, Кызыл-Кия и Баткен, которые имеют особый статус, руководителям других районах также предоставляется новый служебный транспорт", - отметил Акылбек Жапаров.

Как напоминает кабмин, 90 автомобилей марки "Chevrolet Captiva" были закуплены управлением делами президента для районов страны. Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев отметил, что по всей республике идет обновление служебного автопарка.

"Согласно поручению президента страны, обновляется служебный транспорт. Использование некоторых устаревших автомашин стало невозможным, так как расходы на их ремонт выше, чем само использование", - сказал Туманбаев.


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URL: https://www.vb.kg/427513
Теги:
Акылбек Жапаров, Баткенская область, МСУ, автомобили, кабмин
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