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Научно-исследовательские институты Кыргызстана закрепили за университетами

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- Нина Ничипорова
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21 февраля вступил в силу Указ президента Кыргызстана "О мерах по повышению вклада науки в устойчивое развитие страны". Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Согласно указу, государственные научные учреждения передаются в ведение государственных вузов "для укрепления и развития науки в вузах, улучшения качества исследовательской деятельности и повышения экономической эффективности результатов научных работ".

"Указ предусматривает мониторинг эффективности деятельности научно-исследовательских учреждений независимо от их ведомственной принадлежности, оптимизацию научной отрасли, инвентаризацию кадрового потенциала и материально-технической базы научных учреждений. А также создание условий для работы государственных научных учреждений за счет государственных, частных и иных заказов, повышение доли средств государственного бюджета на финансирование научной отрасли", - говорится в сообщении Минобразования.

Кабинету министров, как отмечается в указе, в установленном порядке поручается осуществить передачу Института гуманитарных и региональных исследований Южного отделения Национальной академии наук в ведение Ошского государственного университета, Института экономики - Кыргызского экономического университета.

Кроме того, кабинет министров должен провести реорганизацию Научно-исследовательского института энергетики и экономики при Минэнергетики с передачей его экономического блока в ведение Кыргызского экономического университета.

Научно-исследовательские институты Национальной академии наук должны быть интегрированы с государственными высшими учебными заведениями.

А именно: Институты геомеханики и освоения недр, геологии, машиноведения и автоматики, природных ресурсов закрепляются за Кыргызским государственным техническим университетом. Институты биологии и биотехнологии - за Кыргызским национальным аграрным университетом. Институты математики, физики, химии и фитотехнологий - за Кыргызским национальным университетом. Джалал-Абадский научный центр - за Джалал-Абадским государственным университетом, а Институт горной физиологии и медицины - за Кыргызской государственной медицинской академией.


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URL: https://www.vb.kg/427516
Теги:
бюджет, Джалал-Абадская область, наука, президент, Министерство образования, Академия наук
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