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В Бишкеке задержаны члены ОПГ, которые похитили человека и требовали выкуп

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ГКНБ КР по факту похищения человека задержана преступная группировка К.Н.Б., С.Ч.Ш. и М.А.М. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что 19 февраля 2023 года на территории города Бишкек К.Н.Б., С.Ч.Ш. и М.А.М., обманным путем организовали встречу местного жителя, где применив физическую силу, вывезли А.Т. в неизвестном направлении и причинили тяжкий вред здоровью. Далее, в бессознательном состоянии привезли А.Т. в одну из квартир Бишкека, где последнего удерживали в течении 3 суток и под угрозой расправы требовали 3 тысячи долларов США.

В настоящее время задержанные в порядке статьи 96 УПК КР, водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Следствие продолжается.

ГКНБ КР в рамках своей компетенции продолжает работу по противодействию организованным преступным группам и сообществам, а также вовлечению спортивной части молодежи к криминальным элементам.

Также ГКНБ КР призывает граждан обращаться и сообщать обо всех фактах нарушения законодательства со стороны организованных преступных элементов".


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URL: https://www.vb.kg/427518
Теги:
ГКНБ, ОПГ, похищение, Бишкек, Кыргызстан
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