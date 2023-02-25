Кабмин: Выплата компенсаций пострадавшим жителям Баткена будет ускорена

Председатель кабмина Акылбек Жапаров, находящийся с рабочей поездкой в Баткенской области, провел заседание Государственной комиссии по восстановлению и развитию административно-территориальных единиц, поврежденных и разрушенных в результате вооруженного конфликта в Баткенской и Ошской областях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Хочу акцентировать внимание участников совещания на вопросе компенсации пострадавшим в ходе прошлогоднего конфликта предпринимателям. На самом деле не только бизнесмены, но и простые люди задаются вопросом, - где и как они могут заработать на жизнь. Это очень актуальный вопрос. Сожжена мебель, потерян или угнан домашний скот. Необходимо в сжатые сроки завершить работу по уточнению списков пострадавших, разработать само Положение о порядке возмещения ущерба и в короткие сроки начать выплату компенсаций", - сказал глава кабмина.

Как напоминает ведомство, ранее кабинетом министров было принято решение о списании кредита в размере 9 млн сомов владельцу птицефермы, который погиб в ходе тех событий. Его сыну, который решил восстановить птицефабрику, выдан новый льготный кредит в 30 млн сомов на покупку нового оборудования.

Кроме того, Акылбек Жапаров поручил соответствующим государственным органам внести предложения по проведению кыргызско-китайского и кыргызско-узбекского бизнес-форумов в Баткенской области, отметив, что регион должен стать эпицентром динамичного развития экономики и притока инвестиций.

"За два года Баткенская область дважды пострадала от пограничных конфликтов. Несмотря на это, мы смогли восстановить разрушенное. Должен быть мир. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров намерен и далее оказывать всестороннюю поддержку Баткенской области. Мы должны приложить все усилия для процветания и развития региона", - сказал Акылбек Жапаров.

Председатель кабмина отметил, что в настоящее время в Баткенской области ситуация не простая и для надлежащего восстановления региона необходимо, что бы государственный бюджет был достаточным, в связи с чем будет продолжена работа по активному внедрению контрольно-кассовых машин.

"Отметим, что все социальные объекты планируется сдать к сентябрю 2023 года после завершения строительства домов. Всего на строительство жилых домов и социальных объектов государством направлен 1 млрд 360 млн сомов" - говорится в сообщении ведомства.