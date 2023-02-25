Садыр Жапаров принял и.о. министра образования и науки Каныбека Иманалиева

Президент Садыр Жапаров сегодня, 25 февраля, принял исполняющего обязанности министра образования и науки Каныбека Иманалиева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, главой государства поставлен ряд конкретных задач по совершенствованию сферы науки и образования, обсуждены приоритетные планы и задачи по данному вопросу.

Садыр Жапаров особо отметил, что сфера образования и науки – стратегически важное и очень ответственное направление, определяющее будущее государства.

Он напомнил, что в начале 2022 года вопросу финансирования образования и науки уделено особое внимание, в частности увеличен бюджет Министерства образования и науки с 29 млрд сомов до 49 млрд сомов. При этом важно понимать, что выделенными средствами проблемы не решаться, необходим комплексный подход.

Президент обратил особое внимание вопросу профессиональной подготовки учителей, так как от их квалификации зависит воспитание и образование учащихся.

Кроме того, глава государства отметил важность в век информационных технологий следовать современным тенденциям - подход преподавателей к занятиям должен быть соответствующим реалиям времени. Система образования нуждается в реформах.

Садыр Жапаров также коснулся и вопросов сферы науки, подчеркнув необходимость налаживания тесного контакта между Министерством и Национальной академией наук.

В свою очередь и.о. министра Каныбек Иманалиев проинформировал президента о ближайших планах и перспективах развития сектора образования. Он сообщил, что в самое ближайшее время представит Концепцию, направленную на повышение качества образовательных процессов.