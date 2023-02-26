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В Бишкеке состоится концерт в честь юбилея Сергея Рахманинова

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- Назгуль Абдыразакова
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Концертом "150 лет гению" Государственный академический симфонический оркестр имени А.Джумахматова отметит полутора вековой юбилей уникального таланта мировой музыки Сергея Рахманинова 1 марта в Большом зале Кыргызской Национальной филармонии имени Т.Сатылганова. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, широкую палитру музыкальной жизни "серебряного века" вместе с симфоническим оркестром представит слушателям талантливый пианист, заслуженный артист Российской Федерации Евгений Михайлов. Лауреат многих международных и российских музыкальных конкурсов, он считается мастером исполнения произведений композиторов Серебряного века.

Ведущая концерта – Виктория Васильева – расскажет о жизни и творчестве таланта и о пути развития рахманиновской эпохи.


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URL: https://www.vb.kg/427522
Теги:
концерт, Бишкек
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