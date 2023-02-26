В Бишкеке состоится концерт в честь юбилея Сергея Рахманинова

Концертом "150 лет гению" Государственный академический симфонический оркестр имени А.Джумахматова отметит полутора вековой юбилей уникального таланта мировой музыки Сергея Рахманинова 1 марта в Большом зале Кыргызской Национальной филармонии имени Т.Сатылганова. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, широкую палитру музыкальной жизни "серебряного века" вместе с симфоническим оркестром представит слушателям талантливый пианист, заслуженный артист Российской Федерации Евгений Михайлов. Лауреат многих международных и российских музыкальных конкурсов, он считается мастером исполнения произведений композиторов Серебряного века.

Ведущая концерта – Виктория Васильева – расскажет о жизни и творчестве таланта и о пути развития рахманиновской эпохи.