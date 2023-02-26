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Студенты и школьники посетили Верховный суд Кыргызстана

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- Назгуль Абдыразакова
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На днях около ста студентов и школьников ознакомились со зданием Верховного суда, побывали в залах судебных заседаний и смогли повысить свои знания в области права, отечественного судоустройства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, работниками Аппарата Верховного суда была проведена экскурсия, в ходе которой учащиеся смогли побывать в залах судебных заседаний, узнать о деятельности суда и этапах цифровизации судебной системы, роли и значимости высшего судебного органа в государстве. Также гостям рассказали о здании, в котором расположен Верховный суд, и разъяснили, почему объект отнесен к историко-культурному наследию столицы.

В завершение экскурсии состоялась встреча студентов и школьников с руководителем Аппарата Верховного суда Кыргызской Республики Эркинбеком Мамыровым. Учащиеся смогли задать все интересующие их вопросы после лекции, посвященной судебной системе и важности знания своих прав и обязанностей. Подростков интересовали самые разнообразные вопросы, связанные, например, с правами детей при разводе родителей, с уголовной ответственностью несовершеннолетних, а также с особенностями профессии, в частности, как стать судьей, и многое другое.

Как отмечает ведомство, Верховный суд также посетили студенты Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б. Н. Ельцина, Кыргызского международного универсального колледжа города Шопоков и учащиеся Авторского учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии № 6 имени И. В. Панфилова.


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URL: https://www.vb.kg/427523
Теги:
Верховный суд, студенты, школа, Бишкек, Кыргызстан
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