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В Дубае хотят построить первый в мире теннисный корт под водой

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Владелец архитектурной фирмы Concept Studio 8 + 8 Кшиштоф Котала презентовал проект грандиозного теннисного корта, который планируется построить под водой в Персидском заливе.

Стоит отметить, что на сегодняшний день подводный корт – это всего лишь концепция. Кшиштоф Котала ищет спонсоров. Потому как для реализации этой идеи потребуется решение глобальных инженерных задач.

Если высота стандартных куполов теннисных кортов составляется около 10 метров, то у подводного проекта она должна быть не меньше 33 метров. Для строительства изогнутой конструкции таких размеров будет использовать наноцемент и углеродное стекло.

Предполагается, что астрономическая стоимость возведения этого объекта относительно быстро окупится за счет доходов от проведения спортивных мероприятий и, конечно же, спонсоров.

Зная о стремлении Арабских Эмиратов быть первыми в реализации удивительных и нестандартных архитекторских проектов, можно предположить, что строительство теннисного корта под водой – это всего лишь вопрос времени.

Источник: turba-urba


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URL: https://www.vb.kg/427524
Теги:
ОАЭ, туризм
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