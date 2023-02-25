Китай - за мир. Центральная Азия - с Китаем

Ровно год прошел с начала российской военной спецоперации. В самом ее начале Кыргызстан, как и многие страны Центральной Азии, заявил о нейтралитете. Причем нейтралитет этот – специфического свойства. Его можно назвать союзническим (некоторые российские политологи называют его "благожелательным").

Отношения Кыргызстана и России при нейтралитете сохраняют характер стратегического партнерства. Более того: на Генеральной ассамблее ООН в прошлом году Кыргызская Республика голосовала против исключения России из Совета по правам человека, а президент Садыр Жапаров не раз заявлял о поддержке урегулирования российско-украинского конфликта на основе Минских соглашений.

Официальный Казахстан тоже неоднократно высказывался о своем нейтралитете, подчеркивая в то же время, что противостояние России и Украины можно решить только путем мирных переговоров.

Спустя год после начала военных действий одна из мощнейших мировых держав, Китайская Народная Республика, наконец не просто выступила за мирное решение конфликта, но и представила конкретный план политического урегулирования кризиса на Украине. Этот план, опубликованный на сайте МИД КНР и состоящий из двенадцати пунктов, содержит призыв к прекращению огня и началу мирных переговоров. Китайская сторона выступает против односторонних санкций и за уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран. "Все страны, большие или малые, сильные или слабые, богатые или бедные, являются равноправными членами международного сообщества", - говорится в размещенном материале.

Пекин против менталитета холодной войны, считая, что региональная безопасность не может обеспечиваться за счет усиления и расширения военных блоков. Указывается также на недопустимость применения ядерного оружия.

"Международному сообществу следует принять меры для поддержки послевоенного восстановления в зонах конфликта, - сказано в заключительном пункте плана. – Китай в этой связи также готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль".

Практически одновременно с появлением на сайте китайского МИДа этого документа под названием "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса на Украине", вечером 23 февраля на очередной Генеральной ассамблее ООН была принят другой план, названный резолюцией "о принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине".

Эта резолюция, судя по названию, вроде бы посвящена тому же самому, что и китайская позиция. Однако, поскольку разработали ее страны Запада, ничего общего с китайским планом мирного урегулирования конфликта она не имеет.

Антироссийская резолюция содержит требования прекратить удары по критически важной инфраструктуре и немедленно вывести вооруженные силы с чужой территории. Требование обращено, разумеется, к России – и только к ней.

Что же касается предложенных Китаем принципов разрешения конфликта, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не доверяет Китаю. "Они (китайцы) не смогли осудить вторжение России, - объяснил главный натовец свое недоверие. – И он подписали соглашение о безлимитной дружбе с Россией перед вторжением".

Против китайского плана выступил и президент США Джо Байден, сказав, что этот план выгоден только России. А поскольку само существование России невыгодно Штатам, то они готовы поставлять Украине все более опасные виды вооружения и натуральным образом вести войну "до последнего украинца".

Как отреагировал на китайский план Владимир Зеленский? Первая реакция была пренебрежительно-отрицательной. Киев заявил, что любой план прекращения войны должен начинаться с отвода российских войск к границам, возникшим после распада СССР в 1991 году.

Но затем на пресс-конференции по случаю годовщины СВО украинский президент выглядел более благожелательным. Сказал, что расценивает план Китая как размышления, а не конкретное руководство к действию, и само по себе неплохо, что Китай начал размышлять и разговаривать об Украине. Некоторые пункты плана Зеленского категорически не устраивают, но есть и такие, над которыми и он готов поразмышлять.

Официальная Россия высоко оценила план Китая и выразила готовность "достигать своих целей политическими и дипломатическими средствами".

Чью сторону занимает Центральноазиатский регион? Какой из планов скорейшего урегулирования кризиса на Украине для него наиболее приемлем? Общую позицию стран региона высказал МИД Казахстана: "Республика Казахстан приветствует позицию Китайской Народной Республики. Позиция Пекина заслуживает поддержки как способствующая прекращению кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств. Выступаем за то, чтобы вовлеченные в военный конфликт стороны проявили добрую волю и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всемерно содействовало дипломатическому решению ситуации".

Такой же позиции придерживается Кыргызстан. Он выступал и выступает за начало мирных переговоров и скорейшее прекращение военных действий во избежание дальнейших жертв и разрушений.