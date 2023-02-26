В Бишкеке пройдет лекция профессора Сынару Алымкуловой

В Бишкеке пройдет лекция под названием "Происхождение кыргызов. Енисейские и тянь-шаньские кыргызы: легенды и факты" доктора исторических наук, профессора Сынару Алымкуловой. Об этом сообщает фонд развития туризма в КР.

По его данным, интересный формат подачи, неизвестные факты и профессиональный подход делают лекции интересными в том числе для гидов.

Лекция пройдет 3 марта в 18.30 в туристическом центре "Босого" по адресу: улица Пушкина, 75.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по телефону: 0755 007 000.

Вход: 300 сомов