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ЦИК КР апробирует в пилотном режиме электронное голосование

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- Бакыт Басарбек
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Во исполнение Указа Президента КР "О назначении выборов депутатов некоторых местных кенешей Нарынской, Баткенской, Ошской, Таласской и Чуйской областей" от 6 февраля 2023 года №19, ЦИК КР постановлением определил в качестве апробирования в пилотном режиме электронного голосования Самаркандекский айылный кенеш Баткенского района Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Электронное голосование представляет собой голосование вне помещения для голосования с использованием электронного избирательного бюллетеня и обеспечением тайны волеизъявления избирателя.

В электронном голосовании могут принять участие избиратели – члены местного сообщества Самаркандекского айылного кенеша включенные в список избирателей.

Для участия в электронном голосовании, избиратели Самаркандекского айылного кенеша Баткенского района Баткенской области не позднее 15 календарных дней до дня голосования (24.03.2023 г. включительно) могут подать заявление в соответствующую избирательную комиссию или электронное заявление посредством сервиса "Кабинет избирателя" (voter-cabinet.srs.kg) с прохождением идентификации и авторизации в соответствии с законодательством.

Избиратель, подавший заявление об участии в электронном голосовании, включается в список избирателей электронного голосования и может принять участие исключительно в электронном голосовании.

Для участия в электронном голосовании избирателю необходимо иметь:

- действующую учетную запись на государственном портале электронных услуг "Тундук";

- наличие облачной электронной подписи;

- мобильное устройство или персональный компьютер с доступом в сети Интернет;

- специализированное приложение.

Справочно: В предварительный список избирателей Самаркандекского айылного кенеша включено 7524 чел., из них по данным органов МСУ в настоящее время 1568 избирателей вынужденно проживают за пределами Самаркандекского айылного кенеша.


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URL: https://www.vb.kg/427533
Теги:
выборы, Кыргызстан, технологии, ЦИК
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