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Турецкие болельщики устроили акцию во время матча, забросав поле игрушками

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- Назгуль Абдыразакова
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В матче 14-го тура турецкой Суперлиги "Бешикташ" – "Антальяспор" (0:0) произошла акция в поддержку детей, которые пострадали от землетрясения в стране.

Болельщики обеих команд закидали футбольное поле мягкими игрушками. Все игрушки будут отправлены детям, пострадавшим от землетрясения.

Игрушки продавались на стадионе "Водафон Парк" в фургоне по 20 лир (1 евро, 80 рублей) за штуку. Все вырученные средства направят пострадавшим.

Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 44 374 человека.

Источник: championat.com


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URL: https://www.vb.kg/427541
Теги:
дети, землетрясение, Турция, футбол
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