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В Бишкеке задержали похитителей велосипеда

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке задержали подозреваемых в краже велосипеда. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района столицы.

По ее данным, 20 февраля 2023 года в милицию обратилась гражданка М.Д. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 20 февраля 2023 года из подъезда одного из многоквартирных домов расположенного в 5 микрорайоне города тайно похитили велосипед марки "ХТРАВЕЛ" стоимостью 15 тысяч сом. После чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 (кража) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны граждане Б.А., 1992 года рождения и С.И., 1995 года рождения. Октябрьским районным судом в отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1.

В рамках уголовного дела при проведении следственных действий у подозреваемых был обнаружен и изъят вышеуказанный велосипед, который следователем был признан вещественным доказательством и возвращен потерпевшей.

В настоящее время расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/427542
Теги:
задержание, кража, Бишкек
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