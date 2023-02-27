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Турция начала расследование в отношении 600 человек за разрушенные здания

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182 человека арестованы, ещё более 400 считаются подозреваемыми в Турции по делу об обрушении зданий и сооружений во время мощного землетрясения 6 февраля, сообщает Азаттык.

По данным Associated Press, в основном это подрядчики строительства домов, владельцы или управляющие зданиями. Основанием для проведения уголовного расследования, по словам министра юстиции Бекира Боздага, служат улики на местах обрушенных зданий.

Эксперты полагают, что многие здания и постройки, разрушившиеся после землетрясения, могли быть построены с использованием некачественных стройматериалов и не соответствовали государственным стандартам.

Также турецкие власти ведут расследования по фактам мародёрства. На сегодня арестованы около 200 человек.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло 6 февраля, позже последовали афтершоки. Количество погибших приблизилось к 50 тысячам человек.


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URL: https://www.vb.kg/427543
Теги:
землетрясение, Турция, расследование
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