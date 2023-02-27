11 и 12 марта в Бишкеке состоится хакатон Let"sGoDigital 2.0, организованный Министерством цифрового развития в партнерстве с ГП "Инфоком", cотовым оператором Mega и группой IT-компаний Codify. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, хакатон организовывается в рамках нового продукта "Мега" и запуска нового сервиса для оплаты MegaPay.

Тема Хакатона "Внедрения новых IT-решений для улучшения качества жизни граждан".

Главной целью является генерация и реализация технологических решений для улучшения качества жизни граждан КР.

Ваше решение может быть реализовано по следующим темам:

-цифровое общество

-цифровое государство

-государственные услуги

-цифровая идентификация и т.д.

Общий призовой фонд составляет 100 тысяч сомов, который будет распределен между победителями.

Для регистрации перейдите по ссылке в шапке профиля на платформу и оставьте свою заявку.

Регистрация до 10 марта

Место: 7-й мкр, 23 стр, дом "Атлант", 1-й этаж, офис Codify

Помимо этого, в рамках Хакатона будет проведена Ярмарка вакансий, мастер-классы от IT- специалистов.