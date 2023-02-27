Погода
$ 87.37 - 88.31
€ 92.57 - 93.57

В Бишкеке состоится хакатон Let"sGoDigital 2.0

208  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

11 и 12 марта в Бишкеке состоится хакатон Let"sGoDigital 2.0, организованный Министерством цифрового развития в партнерстве с ГП "Инфоком", cотовым оператором Mega и группой IT-компаний Codify. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, хакатон организовывается в рамках нового продукта "Мега" и запуска нового сервиса для оплаты MegaPay.

Тема Хакатона "Внедрения новых IT-решений для улучшения качества жизни граждан".

Главной целью является генерация и реализация технологических решений для улучшения качества жизни граждан КР.

Ваше решение может быть реализовано по следующим темам:

-цифровое общество

-цифровое государство

-государственные услуги

-цифровая идентификация и т.д.

Общий призовой фонд составляет 100 тысяч сомов, который будет распределен между победителями.

Для регистрации перейдите по ссылке в шапке профиля на платформу и оставьте свою заявку.

Регистрация до 10 марта

Место: 7-й мкр, 23 стр, дом "Атлант", 1-й этаж, офис Codify

Помимо этого, в рамках Хакатона будет проведена Ярмарка вакансий, мастер-классы от IT- специалистов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427549
Теги:
информационные технологии, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  