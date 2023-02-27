Эксперты ЦКФ Минприроды проводят консультации проектных идей

Центр климатического финансирования при Минприроды продолжает серию индивидуальных консультаций с членами рабочих групп государственных органов и органов местного самоуправления, образованных для разработки климатических проектов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"С 20 по 25 февраля 2023 года экспертами ЦКФ проведены выездные консультации непосредственно в государственные организации для рассмотрения проектных идей. Ранее, 20 декабря 2022 г., 24-26 января 2023 г., 7-9 февраля 2023 г. был проведен ряд проектно-консультативных семинаров с членами рабочих групп министерств, ведомств и органов местного самоуправления, на которых отрабатывались концепции проектных идей.

Эксперты Фонда подготовки проектов (ФПП) ЦКФ встретились с рабочими группами МЧС, мэрией города Бишкек, Минэнерго, Минсельхоз, Минтранс, Минобраз, НАН, Минздрав и Госстрой.

Были рассмотрены такие важные проектные идеи, как "Восстановление снегомерной наблюдательной сети по Кыргызской Республике", Электрификация железнодорожного транспорта", "Модернизация и реконструкция водозабора подземных вод "ХБО", расположенного на территории г.Бишкека", "Внедрение раздельного сбора и конечной утилизации твердого бытового отхода", "Исследование стоков и створов рек для строительства МГЭС в зависимости от климатических изменений" и ряд других проектных идей.

В процессе консультаций эксперты ФПП рассматривали проектные идеи согласно требованиям зеленых климатических фондов. Рабочим группам из госорганов было рекомендовано объединить несколько задач и целей в одну проектную идею, так как проектные предложения, финансируемые через Зеленый климатический фонд (ЗКФ), являются комплексными и ведут к долгосрочным изменениям. Также была запрошена информация об основных бенефициарах проектов (прямых и косвенных) в разбивке по типам уязвимости. В своих проектных идеях рабочим группам необходимо описать базовый сценарий (т.е. базовый уровень выбросов, базовый уровень климатической уязвимости, основные барьеры, проблемы и/или политику), результаты и воздействие, которое проект будет стремиться оказать на улучшение базового сценария.

Следует отметить, что работа ЦКФ по разработке климатических идей стартовала с декабря 2022 года (https://mnr.gov.kg/.../minprirody-provel-uchebnyj.../) и по сей день ведутся консультативные мероприятия. Был проведен учебный семинар с участием 82 ответственных исполнителей от государственных органов и целевые консультации для более чем 120 участникам по разработке климатических проектных идей (https://mnr.gov.kg/.../v-minprirody-prodolzhaetsya.../). Также в Минприроды проведены экспертные консультации для рабочих групп Министерства энергетики, ГП "Кыргыз Комур", мэрии города Бишкека, Министерства сельского хозяйства, Министерства чрезвычайных ситуаций и Министерства транспорта и коммуникаций в Минприроды (https://mnr.gov.kg/.../v-ckf-prodolzhaetsya-cikl.../).

В порядке информации сообщаем, что на сегодняшний день в ЗКФ уже поданы 2 проектные заявки - "Снижение рисков и увеличение инвестиций в децентрализованные климатически оптимизированные системы очистки сточных вод в Иссык-Кульской области Кыргызской Республики" и "Снижение рисков низкоуглеродных инвестиций в общественные здания в Кыргызской Республике".

Ожидается, что в процессе экспертно-консультативного сопровождения в ближайшие месяцы дополнительно будет подано 4-6 проектных концепций на общую сумму 250 млн. долларов США на рассмотрение в ЗКФ".