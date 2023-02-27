В Бишкеке прошел обучающий семинар "Цифровая грамотность"

В рамках проекта "E-Quality" - Цифровое образование для социальной и финансовой инклюзии и гендерного равенства", реализуемого при финансировании программы внешней деятельности Европейского Союза и Представительства Европейского Союза в Кыргызской Республике, с 20 по 22 февраля 2023 года прошел обучающий семинар "Цифровая грамотность".

Цель семинара - формирование методической и экспертной базы для проектирования, поддержки и развития цифровых, коммуникационных и профессиональных навыков молодых мигрантов. Участниками семинара стали более 35 представителей образовательных организаций начального профессионального образования, которые по окончанию тренинга получили сертификат об успешном прохождении семинара, а также могут передавать знания на локальном уровне уже в качестве менторов.

Семинар открыли Н. Суеркулова, председатель Общественного фонда "Международное бюро по гарантии качества ИнАКВА", национальный координатор проекта "E-QUALITY" и С. Сирмбард, руководитель экспертной группы проекта "E-QUALITY", ректор Университета Адам.

В рамках семинара, участники были разделены на группы в зависимости от владения цифровыми навыками. В первый день они изучали технологии работы с техническими средствами, работе на электронной образовательной платформе "AcademyInAQA", в которой уже зарегистрированы и проходят онлайн курсы более 600 человек. Также, они имели возможность поработать с такими программными обеспечениями, как Canva, Prezi, Powtoon и текстовыми редакторами. Результатом первого дня стали презентации групп, в которых они продемонстрировали владение одним из программных обеспечений.

Во второй день семинара эксперты проекта представили платформы для электронного обучения LMS (Learning Management System) и продемонстрировали возможности работы с презентациями и электронными таблицами.

Завершающий день семинара был посвящен возможностям применения ChatGPT в работе образовательных организаций и работы с программными обеспечениями по созданию тестовых заданий. Так как по итогам данного семинара участники пройдут сертификацию по пройденному материалу, для них была предусмотрена консультация по сдаче экзамена для получения сертификата ментора. Для усвоения программы и успешного прохождения экзамена с 22 по 27 февраля у них будет возможность выполнить задания в онлайн режиме в индивидуальном порядке на платформе "AcademyInAQA".

Дополнительную информацию о проекте можно получить по телефону: +996708518081, e-mail: inaqa.publicfoundation@yandex.ru.