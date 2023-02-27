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"Кутманова развивает более ответственный подход к природоохранной политике"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Динару Кутманову многие просят развивать горнорудную отрасль, больше делая акцент на прибыль и развитие добывающей отрасли, однако забывая при этом вопрос экологии. Такое мнение высказал на своей странице в соцсети журналист Марс Черикчиев.

"Здесь палка о двух концах. Да, нужно разрабатывать и добывать как золото, уголь, так и другие полезные ископаемые, но при этом с соблюдением экологических норм, но многие политики хотят, чтобы ведомство было под управлением геологов или горняков. Считаю, что ключевой фактор Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора - это гармоничное развитие и здоровье окружающей среды. Наш министр экологии - заступник всех жителей страны в достижении цели улучшения качества окружающей среды.

Министр развивает более ответственный подход к природоохранной политике. Она предлагает широкий спектр решений, включая приоритетные направления, такие как усиление внутренних мер по защите окружающей среды, охрана природных ресурсов, предотвращение загрязнения и накопления отходов и повышение энергоэффективности. Также она развивает политику, пропагандирующую важность рационального использования природных ресурсов.

С действиями нашего министра экологии мы видим эффекты для окружающей среды и для людей, проживающих в ней. С ее командой борьба с экологическими проблемами и направленным нами усилиям обратного влияния доказывают, что мы делаем больше, чтобы охранять природу.

Давайте выразим поддержку Динаре Кутмановой продвигать и дальше социально-экологическое развитие нашей страны! Да – нужно развитие природных ресурсов, но сохраняя баланс и нужно думать о том, что будем оставлять потомкам", - написал он.


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URL: https://www.vb.kg/427561
Теги:
горнодобывающий сектор, экология, Кыргызстан, Динара Кутманова
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