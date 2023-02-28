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Кыргызстанец, в последний день зимы подумай о климате и природе!

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- Светлана Лаптева
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Рубежный день между зимой и весной – самое время оглянуться и подумать об изменяющемся климате, о возможности и важности сохранения природной красоты Кыргызстана, да и всей планеты.

И неважно, кто ты: президент, школьник или фермер, у каждого в этой ситуации есть своя зона ответственности. Есть вопросы глобальные, требующие усилий стран и континентов. Например, президент ответственен за те деревья, которые призывает высаживать, выдерживая зеленую линию. А еще за "зеленые" документы и их выполнение… Ответственны и Минприроды, и Минсельхоз, и правительство в целом, потому что народ смотрит, дети все видят и потому что будущее у всех одно – или чистое, или смоговое. А иной раз кажется, что нет у наших чиновников ни детей, ни легких – уж слишком легко подписывают, подмахивают документы о вырубке, не блюдут закон о пастбищах, не соблюдают биоразнообразия.

И вот сейчас, перед весной, кратно повышается ответственность фермеров, руководителей айыл окмоту, Минсельхоза и правительства за то, какие виды растений будут высажены – те которые будут требовать многократного полива за сезон, так называемые "водохлебы", или экономичные? Ведь это тоже показатель нашего рачительного отношения к воде и природе, а для этого ох как много надо прочесть, понять и поучиться у опытных теоретиков и практиков.

Вот и выходит, что выбор сегодня не простой: что предпочесть - суперприбыль от клубнички или что-то иное, не менее прибыльное, но не настолько влаголюбивое? И тем самым сберечь воду! И если мы не станем ставить перед собой такие вопросы, то в будущем нечем будет поливать поля внукам и правнукам. По оценке экспертов, за год ледники в Кыргызстане тают на 1 метр.

Сегодня время пришло особое – время мудрости и уважения к своей стране, земле, горам, ледниками, к своему будущему в конце концов. А чтобы подобные размышления не были пустыми, предлагаем посмотреть на ситуацию с точки зрения ученых, экологов и климатологов. К примеру, фильм "Стабильный климат - здоровая нация!" в этом плане раскрывает глаза на многие вещи, в частности, на то, насколько сам человек губительно относится к окружающей среде.

Данный фильм создан в рамках проекта: "Повышение адаптационного и митигационного потенциала местного населения к изменениям климата и осведомлённости о важности сохранения биоразнообразия путем обучения и проведения агитационных мероприятий среди сотрудников местных организаций здравоохранения семи областей Кыргызстана". Проект был реализован ЭД "БИОМ" совместно с Республиканским центром укрепления здоровья при Министерстве Здравоохранения КР, при поддержке Глобального экологического фонда программы малых грантов и Всемирной организации здравоохранения в Кыргызстане. Главная идея проекта - провести совместную информационно-обучающую кампанию по вопросам изменения климата, сохранения биоразнообразия и здоровья населения.

Для информации: экологическое движение "БИОМ" - общественная некоммерческая организация, созданная в 1993 году, объединяющая на добровольной основе молодых специалистов, учёных и лидеров, участвующих в решении экологических проблем Кыргызской Республики и Центральной Азии. Мы стремимся к достижению устойчивых позитивных изменений качества окружающей среды и жизни людей через вовлечение широких групп населения в реализацию идей Устойчивого Развития и сохранения естественных экосистем.

Проект "Устойчивость молодёжи к изменению климата - Жашыл климат" финансируется Европейским союзом и реализуется норвежским Обществом охраны окружающей среды NNV в партнерстве с экологическим движением "БИОМ" и общественной организацией "ГЛИП". СДЕЛАЙ СВОЙ ВКЛАД В ЗАЩИТУ КЛИМАТА!


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URL: https://www.vb.kg/427568
Теги:
Минсельхоз, экология, Кыргызстан
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