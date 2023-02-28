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Определены участки деятельности пограничных представителей РК и КР

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- Нина Ничипорова
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об участках деятельности пограничных представителей Казахстана и Кыргызстана, сообщает "Акорда".

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики об участках деятельности пограничных представителей (карта 1:200 000)", - говорится в документе.

Основная цель протокола – определение территориальных пределов участков государственной границы, на которых пограничные представители Казахстана и Кыргызстана несут ответственность за выполнение своих функций.

Протокол направлен на установление правовой основы и регулирование отношений между Казахстан и Кыргызстаном. Он предусматривает определение участков деятельности пограничных представителей на казахстанско-кыргызской государственной границе, что будет способствовать поддержанию установленного режима государственной границы нашей страны.

Согласно протоколу, правительства РК и КР определили следующие участки: со стороны Казахстана – Алматинский, Кордайский и Таразский участки; со стороны Кыргызстана – Иссык-Кульский, Чуйский и Таласский.


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URL: https://www.vb.kg/427574
Теги:
граница, закон, Казахстан, правительство, президент, Кыргызстан
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