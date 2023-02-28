ВОЗ предупредила об опасности тетрациклиновой мази от индийской компании

Всемирная организация здравоохранения предупредила об опасности тетрациклиновой мази для глаз от индийского производителя Galentic Pharma.

По ее данным, офтальмологическую мазь тетрациклина гидрохлорида USP 1% назначают младенцам и детям для лечения и профилактики воспаления глаз:

• при бактериальном блефарите (красные, опухшие, раздраженные и зудящие веки);

• при бактериальном конъюнктивите (глазные выделения, покраснение и зуд);

• при бактериальном кератите (воспаление роговицы);

• при трахоме.

"Пять международных поставщиков данной продукции независимо друг от друга провели визуальный осмотр случайно отобранных образцов из имеющихся запасов. Они выявили ряд проблем по качеству препарата. Например, были выявлены частицы разного цвета, размера и формы, на крышке и внутри каждой пробирки. Эти частицы были неоднородными и их размеры менялись от партии к партии", - говорится в сообщении ВОЗ.

После обнародования этих фактов производитель инициировал добровольный отзыв нескольких партий и указал, что другие поставки тоже могут быть включены в добровольный отзыв.

В ВОЗ отметили, что на сегодня эта мазь была поставлена в 55 стран, но установленных доказательств каких-либо побочных эффектов от их применения пока нет. Препарат мог быть поставлен в страны в качестве гуманитарной помощи в комплекте с другими медикаментами.

"Если у вас есть этот продукт, из соображений осторожности рекомендуем не использовать его. Если вы или кто-то из ваших знакомых применили его, и после возникла неблагоприятная реакция или побочный эффект, вам рекомендуется немедленно обратиться за медицинской помощью к врачу, который, в свою очередь, должен сообщить об инциденте в национальный регулирующий орган", - указали в ВОЗ.

Также странам рекомендуется усилить фармацевтический контроль за медикаментами, поставляемыми на местные рынки по разным каналам.