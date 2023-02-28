Бакиев: Атамбаев после нескольких рюмок перестал себя контролировать

Бывший президент КР Курманбек Бакиев прокомментировал NazarNews встречу в Дубае бывших глав государства.

"Я очень ценю эту инициативу президента Садыра Жапарова, которая демонстрирует его политическую зрелось. Было очевидно, что он действовал не ради своих личных интересов, а именно в интересах единства народа. Он вполне мог бы ради популизма еще больше подвергнуть критике бывших президентов, но он выбрал нелегкий путь, что, как я уже говорил, свидетельствует о его политическом росте.

В целом, встреча прошла спокойно. Все присутствовашие поддержали президента и высказались за единство народа. Все согласились, что необходимо прекратить разделение народа. Хочу отметить, что для всех это встреча действительно была неожиданной. Это можно было заметить по лицам прибывающих", - сказал Бакиев.

Бывший президент высказался и по поводу Атамбаева.

"Атамбаев поддержал инициативу президента, но после нескольких рюмок он перестал контролировать свои слова. Я ему об этом аккуратно сказал. После этого он по какому-то поводу ушел", - добавил он.