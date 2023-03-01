Погода
$ 87.34 - 88.32
€ 92.57 - 93.57

Поездка в Турцию не состоялась

160  0
- Ольга Новгородцева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Гражданин Республики Казахстан Р.Р. Октябрьским районным судом Бишкека приговорен к штрафу в сумме 50 тысяч сомов с последующей депортацией на родину.

В январе Р.Р. с семьей решил съездить на отдых в Турцию. Посмотрел стоимость авиабилетов Астана – Стамбул, удивился их дороговизне, сравнил с ценами на билеты до Стамбула из Бишкека. И понял, что из Бишкека лететь гораздо дешевле.

Купил билеты на 20 января 2023 года. Накануне, 19-го, вся семья прибыла на контрольно-пропускной пункт "Кордай". Р.Р. снова неприятно удивился, увидев длинную очередь желающих пройти пограничный контроль. Терять время ему не хотелось: надо было снять на ночь номер в хорошей гостинице Бишкека, чтобы отдохнуть перед завтрашним перелетом. Семью Р.Р. оставил дожидаться своей очереди, а сам пошел на разведку.

Пока прогуливался в районе КПП, познакомился с неким таксистом, который за пять тысяч тенге согласился перевезти его через границу. Р.Р. проехал на территорию Кыргызской Республики лежа на заднем сиденье автомобиля. Добрался до Бишкека, заселился в гостиницу и стал дожидаться родственников.

20 января Р.Р. задержали сотрудники пограничной службы аэропорта "Манас": в базе Единой системы учета внешней миграции он не числился, так как законным путем не пересекал государственную границу.

Р.Р. признан виновным в незаконном пересечении охраняемой государственной границы, вину признал, раскаялся и после уплаты штрафа отбыл в Казахстан.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427578
Теги:
граница, Казахстан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  