Поездка в Турцию не состоялась

Гражданин Республики Казахстан Р.Р. Октябрьским районным судом Бишкека приговорен к штрафу в сумме 50 тысяч сомов с последующей депортацией на родину.

В январе Р.Р. с семьей решил съездить на отдых в Турцию. Посмотрел стоимость авиабилетов Астана – Стамбул, удивился их дороговизне, сравнил с ценами на билеты до Стамбула из Бишкека. И понял, что из Бишкека лететь гораздо дешевле.

Купил билеты на 20 января 2023 года. Накануне, 19-го, вся семья прибыла на контрольно-пропускной пункт "Кордай". Р.Р. снова неприятно удивился, увидев длинную очередь желающих пройти пограничный контроль. Терять время ему не хотелось: надо было снять на ночь номер в хорошей гостинице Бишкека, чтобы отдохнуть перед завтрашним перелетом. Семью Р.Р. оставил дожидаться своей очереди, а сам пошел на разведку.

Пока прогуливался в районе КПП, познакомился с неким таксистом, который за пять тысяч тенге согласился перевезти его через границу. Р.Р. проехал на территорию Кыргызской Республики лежа на заднем сиденье автомобиля. Добрался до Бишкека, заселился в гостиницу и стал дожидаться родственников.

20 января Р.Р. задержали сотрудники пограничной службы аэропорта "Манас": в базе Единой системы учета внешней миграции он не числился, так как законным путем не пересекал государственную границу.

Р.Р. признан виновным в незаконном пересечении охраняемой государственной границы, вину признал, раскаялся и после уплаты штрафа отбыл в Казахстан.