Вор из Бишкека обокрал дом и погулял с размахом

Октябрьский районный суд рассмотрел уголовное дело бишкекчанина К.Б., обвиняемого в тайном хищении чужого имущества в значительном размере, сопряженном с проникновением в жилище.

Как следует из материалов уголовного дела, ночью на 24 апреля 2022 года К.Б. проник в чужой дом и украл золотые изделия на общую сумму 319 740 сомов.

Из показаний подсудимого:

- 23 апреля я шел по улице Ахунбаева и обратил внимание на дом, где, как мне показалось, никто не живет. Я осмотрел дом снаружи, решил, что он заброшенный, и ночью, разбив форточку, проник внутрь. В спальне заметил сундук, прикрытый одеялом. Скинул одеяло и сломал замок на сундуке. Внутри было постельное белье, платки, а на самом дне – два носовых платочка. Развернул первый платочек и нашел кольцо, серьги, коронки – все из золота. В другой платочек оказались завернуты два браслета и несколько пар серег с разными камнями. Тоже все золотое.

Я положил золото в карман и ушел домой спать.

Проснулся на следующий день примерно в 11 часов. Вышел из дома, поймал такси, предложил таксисту покататься по городу. Пока катались, познакомились, его звали Мухаммедом. Я спросил его, где можно выгодно сдать золото. Он ответил, что нужно ехать в Кант, там у него есть знакомые скупщики.

В скупке за все золото мне заплатили 200 000 сомов. 50 000 я отдал Мухаммеду, он потом отвез меня в Бишкек. На следующий день опять приехал и взял у меня в долг 5000.

В интернете нашел объявление о продаже автомобиля за 75 000 сомов. Созвонился с продавцом, посмотрел машину, она мне понравилась. Купил. Пока ехал на ней домой, по дороге раздавал деньги попрошайкам…

На пересечении улиц Боконбаева и Ибраимова машина сломалась. Я ее прямо там бросил, а сам стал искать по интернету скупщиков авто на запчасти. Созвонился с одним и продал ему машину за 22 тысячи сомов.

А потом меня задержали сотрудники милиции…

Суд приговорил К.Б. к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и возмещению материального ущерба потерпевшей стороне.