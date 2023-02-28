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Акылбек Жапаров наградил Дмитрия Бивола почетной грамотой

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Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров принял участие в открытии международного турнира по боксу, прошедшего во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

Выступая с торжественным словом глава кабинета министров отметил важность организации подобных спортивных мероприятий.

"Спорт не только делает человека здоровым и подтянутым физически, но и развивает ум, интеллектуальные способности. Спорт - это жизнь. Жизнь - это движение. Подобные соревнования являются отличной мотивацией для следующих наших чемпионов. Это открывает перед многими талантливыми ребятами хорошие возможности проявить себя в боксе",- сказал Акылбек Жапаров.

Стоит отметить, что в мероприятии в качестве почетного гостя принял участие действующий чемпион мира по боксу по версии Всемирной боксёрской ассоциации, уроженец Кыргызской Республики Дмитрий Бивол.

За вклад в развитие физической культуры и спорта Акылбек Жапаров наградил чемпиона Почетной грамотой кабинета министров Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/427580
Теги:
Акылбек Жапаров, бокс
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