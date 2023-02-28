Погода
$ 87.48 - 88.31
€ 92.57 - 93.57

Ночью произошло землетрясение на территории Китая рядом с границей КР

134  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

28 февраля 2023 года в 01:36:02 по местному времени произошло землетрясение силой в эпицентре 4,5 балла, магнитуда - 4,7. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

Очаг землетрясения располагался на территории Китая, 16 км к юго-востоку от села Нура, 16 км к юго-востоку от села Сымхан, 18 км к юго-востоку от села Иркештам, 24 км к юго-востоку от села Икизяк, 150 км к юго-востоку от города Ош.

В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селе Нура - 4 балла, в селах Иркештам, Икизяк - 3,5 балла.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427581
Теги:
граница, землетрясение, Китай, Ош, Кыргызстан, сейсмология
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  