Ночью произошло землетрясение на территории Китая рядом с границей КР

28 февраля 2023 года в 01:36:02 по местному времени произошло землетрясение силой в эпицентре 4,5 балла, магнитуда - 4,7. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

Очаг землетрясения располагался на территории Китая, 16 км к юго-востоку от села Нура, 16 км к юго-востоку от села Сымхан, 18 км к юго-востоку от села Иркештам, 24 км к юго-востоку от села Икизяк, 150 км к юго-востоку от города Ош.

В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селе Нура - 4 балла, в селах Иркештам, Икизяк - 3,5 балла.