2 марта в некоторых районах Бишкека не будет воды

Как сообщают в производственно-эксплуатационном управлении "Бишкекводоканал", 2 марта с 9:00 до 17:00 часов будет прекращена подача питьевой воды в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Без воды останутся жилые массивы "Ак-Жар", "Ак-Бата", "Келечек".

Отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборах: "Ак-Жар", "Ак-Бата" и на городских водопроводных сетях.

Мэрия столицы приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.