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С 28 февраля в Бишкеке возобновляет свою работу автобусный маршрут № 35

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- Назгуль Абдыразакова
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Автобусный маршрут № 35 сообщением: Западный автовокзал – Восточный автовокзал, протяженностью 18,2 км, интервал – 7 минут и плановым выходом 14 автобусов заменит 42 микроавтобуса маршрутной линии № 113. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, с 28 февраля микроавтобусный маршрут № 113 прекращает работу по своей старой схеме движения и будет курсировать по новому по маршруту № 244 сообщением: жилмассив "Учкун-2" – ул. Интергельпо – пр. Жибек Жолу – Восточный автовокзал – Западный автовокзал – ГКБ №1 – ул. Интергельпо – ул. Димитрова – ул. Ю. Фучика.

Также в целях устранения дублирования с муниципальным автобусным маршрутом № 48, микроавтобусный маршрут № 214 прекращает свою работу по своей старой схеме движения. Он будет курсировать по маршруту № 245, сообщением: Восточный автовокзал – ул. Ж. Боконбаева – бул. М.Гвардии – ул. Баялинова – ул. Абдрахманова – ул. Куренкеева – ул. Осмонкула – ул. М.Фрунзе – ул. Ибраимова.


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URL: https://www.vb.kg/427585
Теги:
Бишкек, общественный транспорт
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