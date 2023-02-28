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В Кыргызско-немецком доме прошла встреча с депутатами Бундестага

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- Светлана Лаптева
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Немецкая делегация депутатов Бундестага Федеративной Республики Германия во главе с Ойгеном Шмидтом посетила Кыргызско-Немецкий "Дом дружбы и сотрудничества", где на сегодняшний день располагается общественное объединение "Народный совет немцев Кыргызской Республики" и общественный фонд "Немецкий фонд гуманитарной помощи".

Депутаты ознакомились с деятельностью Кыргызско-Немецкого дома и состоянием жизни немецкого сообщества в Кыргызстане.

Депутаты отметили, что немецкое сообщество Кыргызстана имеет особое значение в укреплении межгосударственного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Федеративной Республикой Германия и является связующим звеном двух стран.

Члены общественного объединения "Народный совет немцев Кыргызской Республики" проинформировали депутатов о проблемах по сохранению родного языка и культуры в условиях дисперсного проживания, значения Кыргызско-Немецкого дома по осуществлению проектов в следующих направлениях:

- этнокультурная работа

- молодежная работа

- языковая работа

- поддержка авангарда

- социальная работа

- работа с партнерами

- Иивестиционно-экономическая деятельность

Депутаты подтвердили, что немцы в Кыргызстане и в дальнейшем будут находиться в политическом поле внимания Бундестага по поддержке жизни и деятельности сообщества, а также в укреплении дружбы и сотрудничества с Кыргызской Республикой под лозунгом "Через немцев для всех кыргызстанцев".

Особое внимание уделялось рассмотрению и систематизации в экономической сфере, был одобрен проект создания Кыргызско-Немецкого фонда развития.


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URL: https://www.vb.kg/427587
Теги:
Германия, Кыргызстан
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