В Кыргызско-немецком доме прошла встреча с депутатами Бундестага

Немецкая делегация депутатов Бундестага Федеративной Республики Германия во главе с Ойгеном Шмидтом посетила Кыргызско-Немецкий "Дом дружбы и сотрудничества", где на сегодняшний день располагается общественное объединение "Народный совет немцев Кыргызской Республики" и общественный фонд "Немецкий фонд гуманитарной помощи".
Депутаты ознакомились с деятельностью Кыргызско-Немецкого дома и состоянием жизни немецкого сообщества в Кыргызстане.
Депутаты отметили, что немецкое сообщество Кыргызстана имеет особое значение в укреплении межгосударственного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Федеративной Республикой Германия и является связующим звеном двух стран.
Члены общественного объединения "Народный совет немцев Кыргызской Республики" проинформировали депутатов о проблемах по сохранению родного языка и культуры в условиях дисперсного проживания, значения Кыргызско-Немецкого дома по осуществлению проектов в следующих направлениях:
- этнокультурная работа
- молодежная работа
- языковая работа
- поддержка авангарда
- социальная работа
- работа с партнерами
- Иивестиционно-экономическая деятельность
Депутаты подтвердили, что немцы в Кыргызстане и в дальнейшем будут находиться в политическом поле внимания Бундестага по поддержке жизни и деятельности сообщества, а также в укреплении дружбы и сотрудничества с Кыргызской Республикой под лозунгом "Через немцев для всех кыргызстанцев".
Особое внимание уделялось рассмотрению и систематизации в экономической сфере, был одобрен проект создания Кыргызско-Немецкого фонда развития.