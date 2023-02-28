Главы МИД стран Центральной Азии встретятся сегодня с Госсекретарем США

В Астане сегодня, 28 февраля 2023 года, с участием госсекретаря США Энтони Блинкена пройдет министерская встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1, сообщает Vlast.kz.

В повестке дня – вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества и партнерства с США.

В ходе пребывания в Астане госсекретарь будет также принят президентом Касым-Жомартом Токаевым и проведет переговоры с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.