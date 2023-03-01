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Глава дачного кооператива в Сокулуке получил прикладом по голове

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- Ольга Новгородцева
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Сокулукским районным судом гражданин Ж.Р. признан виновным в хулиганстве, то есть в умышленных действиях, нарушающих общественный порядок и нормы общепринятого поведения, сопряженном с насилием. И освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.

Дело было в ноябре 2019 года на дачах возле одного из сел Сокулукского района. Ж.Р. взял ружье и вышел на охоту – прямо посреди населенного пункта. Председатель дачного кооператива сделал ему замечание – и получил удар прикладом по голове. Ж.Р. повалил председателя на землю и, матерясь, стал бить его кулаками, ногами и стволом ружья. После скрылся, оставив избитого человека лежать на земле.

Не согласный с таким судебным решением потерпевший обратился с апелляционной жалобой в Чуйский областной суд. В жалобе указал, что срок давности истек не просто так: уголовное дело по обвинению Ж.Р. будто специально волокитили в суде, откладывая заседания по разным мотивам и поводам. Несколько заседаний сорвал лично подсудимый, не являясь в суд без объяснения причин.

В настоящее время, по словам потерпевшего, Ж.Р. продолжает терроризировать дачный поселок: ломает заборы, вытаптывает малину, выбивает окна. Ходит по территории с ружьем, которое часто доверяет подросткам (страшно представить, чем это может закончиться). Кроме того, Ж.Р. якобы вымогает у односельчан деньги за поливную воду и забрасывает камнями арык…

Суд Чуйской области принял решение предыдущий приговор оставить без изменения: с момента избиения потерпевшего прошло три года, значит, срок давности привлечения к уголовной ответственности за хулиганство истек.


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URL: https://www.vb.kg/427595
Теги:
Сокулукский район, суд, хулиганство, Кыргызстан
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