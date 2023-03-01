В Кыргызстане отметили День вывода войск с таджикско-афганской границы

В Кыргызстане впервые широко отметили День вывода кыргызского миротворческого батальона с таджикско-афганской границы.

"Во всех областях, районах - в наших территориальных представительствах ветераны нашего подразделения встретились в этот деньсо школьниками, вспомнили годы службы", - рассказал председатель общественного объединения "Участников боевых действий на Таджикско-Афганской границе Миротворческих сил КР" Алмазлан Райымбердиев,

Он напомнил, что их организация насчитывает более 1,5 тысячи ветеранов, а всего, по их подсчетам, службу в тот период на границе прошли 4,3 тысячи воинов.

По их мнению, очень важно, что президент и депутаты встали на сторону справедливости и вернули им статус ветеранов.

"Кыргызский миротворческий батальон находился на границе с 1993 по 1999 год, и как только мы ушли, сразу началась первая баткенская война - пришли боевики. Получается, все эти годы мы защищали, берегли мир в нашей стране, да и во всех странах Средней Азии. Все эти годы мы хотели, чтобы в Кыргызстане это понимали", - говорят ветераны-миротворцы.

Они отметили, что ветераны-миротворцы стараются активно включаться в патриотическую работу. Так в марш-броске, посвященном 80-летию Сталинградской битвы, который был организован Министерством обороны Кыргызской Республики и Поисковым движением Кыргызстана, приняли участие члены их объединения со всех регионов Кыргызстана.